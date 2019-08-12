基本工資之爭／審議委員透露：預估調幅3-4%　帶動內需「利大於弊」！

▲基本工資審議會議將在14日於勞動部舉行，資料照。（圖／記者紀佳妘攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資到底調不調？要調多少？基本工資審議委員會成員向《ETtoday新聞雲》記者透露，這次應該溫和調整，以去年消費者物價指數跟經濟成長率來評估的話，今年的基本工資漲幅預估落在3-4%之間，且微幅的調整基本薪資也可以帶動內需市場，整體而言，應該是利大於弊。

基本工資審議委員會將在14日召開，目前勞資雙方各自喊話。勞團主張，基本工資應該調漲5%，但資方態度也很強硬，主張「凍漲」，雙方並未達成共識。

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基本工資審議委員透露，如果以去年的消費者物價指數跟經濟成長率來評估的話，今年基本工資漲幅預估應該是落在3%多，勞團若主張調漲5%的話，就要拿出更有利的資料，說服政府與資方。

至於資方主張凍漲，審議委員認為「資方反對調漲的理由，大概就是國際經濟不好！這也是能夠理解的」，但經濟情勢長期以來都是有高有低，依照國際經驗來看，1990年代以來，歐美、日韓因經濟情勢不佳，凍漲基本工資，但這樣的做法也開始遭到質疑，因為如果在經濟不好時，調高基本工資讓勞動者增加收入，進而消費，也能帶動內需。

因此，審議委員強調，在經濟不好的時候，基本工資當然不應該調太高，但因此完全凍漲，似乎也不太合理，「因為經濟情勢的變動，跟要不要調基本工資，是沒辦法一切為二的」。

審議委員也舉日本為例，日本近年來每年調薪，調幅均落在2-3%，為的就是避免提高企業的人事成本，透過溫和調整基本工資，變相帶動了內需市場，建議可以日本模式做為借鏡。

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