佳世達聯合艦隊再添新成員　上半年每股稅後純益0.98元

▲佳世達科技董事長陳其宏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



佳世達（2352）今（12）日舉辦法人說明會，公布第2季財報與半年報，受惠聯合艦隊成員帶動，第2季毛利率以14%再度刷新2013年來單季新高紀錄；累計上半年合併營收811億元，年增10%；歸屬於母公司業主淨利19.31億元，年增7%；上半年每股盈餘0.98元。

佳世達第2季合併營收412億元，季增3%，年增8%；歸屬於母公司業主淨利為10.42億元，季增17%，年增30%；毛利率以14%再度刷新2013年來單季新高紀錄，較第一季的13.3%續創新猷，單季每股盈餘0.53元。

佳世達2019年上半年合併財營業額810.88億元，年增10%；營業利益為31.44億元，年增44%；毛利率為13.7%，年增1.2個百分點；稅後盈餘為23.67億元；歸屬於母公司業主淨利為19.31億元；基本每股盈餘為0.98元。

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同時，佳世達宣布，聯合艦隊再添新夥伴，佳世達9日宣布參與聚碩私募案，以18.2億元取得35%股權，成為聚碩最大股東，未來將可提供客戶更加高度軟硬整合的智慧解決方案，並宣布參與勝品私募案，優化現有事業布局，以及投資明基血液淨化新公司，藉此獲得透析市場與通路。

佳世達科技董事長陳其宏表示，佳世達以聯盟式成長策略領導，近期三項投資案，包括聚碩科技、勝品電通和明基血液淨化，持續擴大智慧方案、醫療布局並優化現有事業，今年以來共已新增其陽科技、合眾專訊等五家聯合艦隊新成員，擴大佳世達集團轉型成長利基。