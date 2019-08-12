可樂旅遊攜手長榮400張機票大放送　慶祝38周年：「創造旅遊史上最高中獎率！」

▲可樂旅遊李季柏總經理表示，為搶攻自由行商機，旅行社業者也設計多元主題的產品搶市，成為民眾選擇旅遊行程的關鍵之一。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

今年邁入第38年的可樂旅遊今（12）日宣佈，將首度攜手長榮航空推出400張機票抽獎大放送，自9月至12月止，月月抽 100 張台北-澳門來回機票，總價值高達上百萬元，喜歡旅行的民眾要搶要快。

可樂旅遊為康福旅行社的品牌，是全台九成旅行社的背後盟主，在全球超過77家分包商，供應商偏佈全球60國，並代理超過90家國際航空機票、12家航空假期，為全台旅行業霸主。

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依據觀光局統計，我國近三年出國人數從2016年的1459萬人，成長至去年的1664萬人，每年均超過百萬人次成長；針對自由行市場持續成長，可樂旅遊李季柏總經理表示，為搶攻自由行商機，旅行社業者也設計多元主題的產品搶市，成為民眾選擇旅遊行程的關鍵之一。

李季柏指出，近年可樂旅遊不斷推出新興主題項目，從季節型的賞楓、賞花、賞雪活動，節慶型的跨年煙火、中秋烤肉及萬聖節慶典，再到運動型的馬拉松、滑雪、高爾夫行程，以更多元的旅遊主題來滿足不同族群對旅行的需求。

展望後市，可樂旅遊指出，今年 9至12 月推薦主題企劃，除了限時限量行程，還有獨家推薦:閨蜜限定韓國 Mr.Show 猛男秀(指定搖滾區)、日本迎接第一道曙光的海與森別邸、捷克布拉格百人包船賞煙火，還有孩子們所喜愛的香港、上海迪士尼樂園變裝路跑，提供民眾不同的旅行方案。

另外，為歡慶邁入38周年，可樂旅遊除了舉辦機票抽獎活動外，還精選 16款優於市價七折的團旅商品直接下殺，自即日起可樂旅遊全台26 個服務據點同步開跑。