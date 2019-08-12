謝金河：智邦股價創歷史新高　友訊卻因家族經營權爭奪戰消耗元氣　

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者趙正瑋／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書以「一個能幹的CEO，改變一家公司的命運！」為題發文，舉出微軟CEO為例，強調Sataya Nadella上任後，股價至少增加100美元（約新台幣3,164元），至少為股東創造逾8000億美元（約新台幣25.3兆元）的市值，目前市值仍站在1兆美元之上，可見人才的重要性。

謝金河還舉國內的上市公司智邦與友訊為例，點出友訊過去表現比智邦好，但因在家族經營權爭奪戰中，消耗元氣，如今業績不振，相較於智邦股價創151元歷史新高，形成強烈對比。

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謝金河以微軟（Microsoft）為例指出，一家風險投資基金評估過去20年來，創造報酬最大的標的，赫然是微軟！在美中貿易戰不斷惡化，全球股市動盪的情況下，到目前為止，只有微軟市值傲然站在一兆美元（約新台幣31.6兆元）以上。

而且，謝金河提到，微軟CE0在Steve Ballmer擔任的時期，錯失了平板和手機的機會，堅持Window架構，Ballmer擔任13年CEO，微軟市值縮水一半，2001年股價下跌至21美元（約新台幣664元），有10幾年的時間，微軟股價都在20到30美元（約新台幣632元到949元）之間浮沈。

直到2014年印度人Sataya Nadella出任新的CEO，打掉13年以72億美元（約新台幣2,278億元）併購Nokia的損失、裁員7800個員工，全力迎向智慧雲端，而且併入Linkedln，在他的帶領下，微軟的Azure，Dynamics Office365，帶動微軟成長，微軟才扭轉劣勢。Sataya Nadella當CEO的時候，微軟股價最低一度跌至17.8美元（約新台幣563元），現在最高漲到141.67美元（約新台幣4,483元），即使美股回檔，但微軟股價仍在137.71美元（約新台幣4,357元），讓微軟成了美國資本市場的中流砥柱。可見人才的重要性不言而喻。

謝金河認為，今年是Sataya Nadella上任第五年，微軟的股價從他上任迄今，至少增加100美元（約新台幣3,164元）以上，以微軟發行76.35億股來算，Nadella這五年來，至少為股東創造逾8000億美元（約新台幣25.3兆元）的市值。

將焦點放回台灣，謝金河指出，這兩天公布半年報的智邦科技，第二季EPS2.48元，股價創下151元歴史新高，智邦科技的老闆黃安捷懂得退居幕後，董事長、總經理都由專業經理人出任。他表示，用對人，智邦科技股價天蠶變，反觀過去表現比智邦好的友訊，在家族經營權爭奪戰中消耗元氣，如今業績不振，兩家公司形成強烈對比。一個好的CEO，可以改變一家公司的命運，國家也是如此！