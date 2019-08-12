雙王表現疲軟...台股翻紅又轉跌　收盤下跌22點

▲ 台股今以下跌22點作收。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（12）日以小跌開出，一度於盤中翻紅還突破10,500點，最高來到10,514點，但尾盤無力維持漲勢，終場以10,472點作收，跌22點，跌幅0.21%，成交量1,235億元。

電子三雄中僅鴻海維持上揚。股王大立光（3008）開盤上漲0.91%，隨後走低於平盤上下震盪，最後也以平盤3825元作收；台積電（2330）今早開高後翻黑，終場收在251元、下跌0.99%；鴻海（2317）開盤漲0.13%，雖一度轉為跌勢但又走高，終場收在73.7元、上漲0.82%。

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日月光投控（3711）於今日公布7月營收為363.76億元，月增15.22%，年增11.12%，為今年來新高，亦為歷年同期新高，而對於下半年展望，也預估會有明顯成長。今日股價開低走平，終場收在68.9元。

佳世達與聚碩在上週五（9日）達成結盟，今日股價表現穩定，佳世達（2352）開高走高，終場收在19.1元、漲幅1.33%；聚碩（6112）開盤大漲7.96%，隨後拉回在33.7元附近震盪，終場收在33.7元、漲幅1.35%。

今日各大類股中，以資訊服務類股表現最佳，上漲2.49%，其中凌群（2453）收盤上漲7.37%、傳奇（4994）、零壹（3029）都上漲超過6%；一零四（3130）則下跌1.18%。

半導體類股中，敦南（5305）被美商Diodes併購，股價跳空漲停至35.3元；此外，世芯-KY（3661）、光罩（2338）也於盤中漲停，其他如南茂（8150）收盤上漲8.81%、易華電（6552）上漲3.4%；矽力-KY（6415）、聯電（2303）、旺宏（2337）則跌逾2%。