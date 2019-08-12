威力彩頭獎飆20.5億！科技公司集資30萬拚大獎　投注站送「好彩頭」衝買氣　

▲威力彩連續46期槓龜，今日頭獎上看20.5億元，帶動投注站買氣大大提升。（圖／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩連續46期槓龜，今（12）日頭獎上看20.5億元，一舉創近4年來最高單注獎金，帶動投注站買氣大提升，甚至還有投注站衝買氣，祭出送「菜頭」活動，甚至還有一家科技公司集資30萬買彩券，期盼能中大獎。

威力彩睽違4年頭獎獎金再度衝破20億元大關，彩迷樂翻天紛紛到投注站試試手氣。飛來發彩券行業者表示，高額獎金帶動下，買氣足足增加2至3成，由於投注站位在夜市附近，通常晚上才會有人潮，不過今天從早上一開店就有客人排隊買彩券，甚至還有彩迷說「沒買威力彩，對不起自己、對不起祖先」。

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▲威力彩頭獎上看20.5億元，投注站祭出送「菜頭」活動衝買氣。（圖／飛來發彩券行提供）

業者指出，今晚開獎的威力彩頭獎上看20.5億元，內湖科技園區就有一家科技公司集資30萬買威力彩，全部都以電腦選號、沒有包牌，集資員工還特別指定到飛來發彩券行來買，希望能像之前在這家投注站開出28.7億威力彩得主一樣幸運。

為讓彩迷討個好彩頭，彩券行特別自掏腰包，準備500根菜頭（蘿蔔）預計下午2點30分開始送，業者提及，現場有財神爺說「祝你好彩頭」等吉祥話，搭配敲鑼打鼓放鞭炮，希望民眾財運滾滾來，凡事只要路過「投注站」的民眾即送一根菜頭，限量500根送完為止，不用買彩券也沒關係。

值得一提的是，由於上一期威力彩第一區和第二區都開出「地震牌」的「08」這個號碼，因此業者透露，今天不少民眾除了買「地震牌」（08、05、28、06、04）外，就連「颱風牌」（08、09、30）以及「總統牌」也都超熱門。

▼高額獎金帶動下，不少人集資包牌試試手氣，其中又以地震牌、颱風牌以及總統牌最熱門。（圖／飛來發彩券行提供）