代工需求旺！日月光7月營收363億元　歷年同期新高

▲日月光7月營收亮眼。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

日月光投控（3711）今（12）日公布7月營收為363.76億元，月增15.22%，年增11.12%，為今年來新高，亦為歷年同期新高。

因進入消費性電子傳統旺季，受到電子代工（EMS）業務帶動，日月光投控7月營收一舉突破360億元大關。日月光日前預估，從客戶端預測看來，下半年會有明顯成長，今年逐季成長態勢不變，尤其在5G、手機、通訊、電腦、汽車等領域都可望逐季增溫。

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日月光財務長董宏思表示，由於下半年季節性需求陸續出籠，加上目前要測試的晶片越來越複雜，需要的測試時間也更長，產能因而必須提高，日月光在下半年的資本支出也因此增加，較原先樂觀。

日月光和矽品去年4月30日正式合組日月光投資控股，日月光投控財報自去年5月開始正式合併；累計1-7月營收達2159.78億元，較去年同期增加1.27倍。

展望第3季，以台幣計價，日月光封測事業第3季營收預估季增兩成，其中電子代工服務季增4成以上，與去年下半年平均463.77億元相仿，營業利益率將與去年第1季水準、3.3％相仿。封測（ATM）營收則季增15%-18%；毛利率將與去年同期相當，維持在17%上下。