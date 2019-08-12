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陸股本益比成吸金優勢　國泰證：留意內需及5G產業布局機會

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▲▼股市。（圖／CFP）

▲ 國泰證券指出，陸股投資布局可關注在內需產業。（圖／CFP）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國聯準會創近十年首度降息動作，但川普無預警宣布對中國大陸輸美剩餘3000億美元商品課徵關稅，貿易戰煙硝再起，對金融市場再添不安氣氛；國泰證券發布8月全球商品及各主要市場投資氣象觀點，由於短線避險情緒增溫，相對「正向」看好美元及黃金的表現，而隨寬鬆政策的逐步發酵，陸股、新興亞洲及新興歐洲則有較佳的上漲潛力。

國泰證券分析，中國大陸今年上半年經濟成長率自6.4%回落至6.2%，第二季更創下1992年以來最差表現，在中美貿易戰的籠罩下，此結果大致符合市場預期，亦落於大陸官方所設定的6%至6.5%的增長區間。短線來看，疲弱的經濟恐抑制中國股市表現，然而，下半年隨著內需逐步復甦及科創板上市熱潮，投資人可留意中長線布局時機。

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中美貿易緊張關係無疑是今年上半年兩國股市的重要風向球，儘管在談判的道路上雙方難免仍有摩擦，甚而出現政策角力，但就整體的進展上已可見雙方朝向利益平衡點前進，而美國總統川普在明年大選的壓力下，將進一步權衡貿易戰導致的美國企業獲利下滑及物價上漲的反效果，因此未來的發展無須過於悲觀看待。

▲▼ 全球商品及各主要市場8月投資氣象。（圖／國泰證券提供）

▲ 全球商品及各主要市場8月投資氣象。（圖／國泰證券提供）

國泰證券認為，政策面來看，由於中美貿易談判未有明確進展，再加上全球主要國家經濟發展漸顯疲態，例如美國6月份ISM製造業指數回落至2016年以來新低水平、歐元區製造業PMI更是出現連續6個月的萎縮等，預計將迫使大陸將經濟動能的要角，由原本仰賴的外部需求逐步導向內需消費。也因此，國泰證券指出，投資布局方面，因應大陸經濟結構的調整趨勢，可更關注於內需消費及政策扶植等兩大方向，例如汽車、生技製藥、白酒、乳業、食品等必需消費品以及5G通訊相關產業鏈等，皆為市場焦點所在。

國泰證券分析，美國聯準會重啟降息，將促使資金回流新興市場，陸股本益比偏低成為吸金最大優勢，另外，7月下旬大陸科創板正式交易，未來科技板塊在大陸市場地位將水漲船高，勢必引發另一波投資熱潮。隨著相關題材陸續發酵，投資人可關注陸股相關投資機會。

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關鍵字：陸股,中美貿易戰,川普,國泰證券,中國,大陸,5G

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