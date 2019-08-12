85度C首推「混搭台味」月餅搶攻送禮市場　中秋檔期業績可望成長8%

▲85度C從消費者不喜歡吃重覆口味的思考出發，首度推出混搭六種口味的台式月餅禮盒，搶攻中秋家用及送禮市場，今年檔期營收可望年增8%。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

搶攻中秋商機，烘焙餐飲業者出新招。85度C今（12）日表示，針對送禮及家用市場，首度推出混搭六種口味的台式月餅禮盒，從消費者不喜歡吃重覆口味的思考出發，預估將銷售超過8.7萬盒，今年中秋檔期營收可望年增8%。

下個月就是中秋節了，85度C今天舉辦中秋新品記者會，行銷副總鐘靜如說，國內送禮市場以台式月餅為大宗，口味上較港式月餅濃重，今年特別設計六種口味混搭的禮盒，讓月餅口味更能闔家皆宜。

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「特別推薦85度C的獨家註冊專利口味白玉東坡酥，用香酥純正的肉脯以麻糬，口感層次分明，表皮鋪著起司色澤金黃，風味鹹甜交錯酥香。」鐘靜如說，另一口味金玉酥則是傳統糕點，層層的酥皮近30層，內餡是滿滿的綠豆沙與鹹蛋黃，搶攻饕客味蕾。

針對今年中秋送禮市場的買氣，鐘靜如說，在多元口味、不同價位的禮盒設計下，預計可售出超過八萬七千盒禮盒，再加上滿額加價購，相較於去年檔期營業額預估增加8%。

展望後市，85度C母公司美食達人目前以大陸、美國、台灣等為主要市場，除了推出創意新品外，也以行銷活動及經營行動會員，不斷優化營運基本面，帶動美國營收穩定成長的同時，也看到大陸市場逐步好轉，在中秋檔期業績挹注下，可望帶動公司業績增溫。