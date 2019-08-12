威力彩頭獎睽違4年衝20.5億！　史上只有3位幸運兒獨得逾20億

▲今（12）日晚間威力彩頭獎上看20.5億元，吸引許多民眾前來試試手氣。（圖／飛來發彩券行）

記者紀佳妘／台北報導

連摃46期的威力彩，今（12）日晚間頭獎上看20.5億元，也是繼2015年9月14日在台北市士林區開出史上第二高28.7億元頭獎後，睽違近4年再次站上20億元大關，若有一名幸運兒獨得，將是威力彩史上第4高的單注頭獎獎金。

根據台灣彩券公司統計，威力彩自2008年發行以來，共有4次頭獎在累積超過20億元以後才開出，這4次的開獎結果，其中有1次是2注均分，另外3次是一注獨得20億元以上的高額獎金，而這3位抱走鉅額頭獎的幸運兒中，有1位是自己購買，另外2位是與他人合資購買。

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台彩透露，威力彩7月25日的開獎結果，第一區的號碼為01、19、23、25、32、37；第二區的號碼為02，當期共開出了4注貳獎，每注可抱走獎金319.6萬元。另據台灣彩券的投注系統，抱走貳獎獎金的幸運兒中，有位民眾用自選方式花了200元購買2注「威力彩」，該2注的第一區選擇的是相同的號碼，全都對中當期獎號，而第二區的號碼分別選擇了04以及06，未能對中第二區的開出獎號02，只能「含淚」抱走2注貳獎獎金639萬元，與當期頭獎獎金12.7億元擦身而過。

▲威力彩頭獎超過20億元以上開獎結果。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

此外，8月5日也有另名民眾同樣也是用自選的方式一次購買2注「威力彩」，2注全數對中第一區開出的6個獎號，但同樣皆未對中第二區的開出獎號，也只能抱走2注貳獎與當期頭獎獎金16.6億元說再見。

為避免發生同樣扼腕的情況，台彩表示，民眾可用包號方式將威力彩第二區01到08的號碼一次包下，假使對中第一區的6個號碼，除了可對中頭獎外，也可一次囊括7注貳獎。

受到威力彩頭獎持續連摃、獎金飆近4年最高，台彩指出，民眾對彩券購買意願大大提升，全國各地投注站出現排隊人潮，彩券買氣倍增，民眾不妨與親朋好友一起集資購買、發揮團結力量大的精神，共同圓夢趁現在。