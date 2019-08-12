兩岸車市急凍「納智捷銷售受挫」！裕隆Q2稅後虧損11.9億元　啟動品牌轉型

▲裕隆Q2每股虧損0.77元，創下近年來單季獲利新低。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

國內最大汽車廠裕隆汽車（2201）與旗下的中華汽車Q2財報出爐。受中美貿易戰與兩岸車市銷量急凍影響，裕隆主品牌納智捷兩岸銷售表現不如預期，拖累裕隆汽車上半年罕見出現赤字，Q2稅後虧損11.91億元，每股虧損0.77元，創下近年來單季獲利新低，也是10季來首度見虧損。

裕隆汽車公布Q2財報，Q2合併營收210.22億元，稅後淨損11.91億元，每股稅後淨損0.77元；累計上半年合併營收412.59億元，稅後淨損9.37億元，每股稅後純益（EPS）虧損0.62元。

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面對上半年出現虧損，裕隆表示，市場局勢改變，裕隆汽車價值鏈將全面開放以裕隆汽車為首的汽車相關價值鏈將進行策略轉型，以市場化為依歸，全力爭取海內外客戶，仰賴完整價值鏈，提供客戶Total Solution的服務。

▲裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

根據會計公報規定，定期進行帳上資產評估，為反應現實總體環境的不利因素。裕隆汽車於2019年度第2季財報中，轉投資公司針對納智捷車型開發、模具資產及應收帳款進行減損評估，其中，裕隆汽車認列轉投資公司東風裕隆損失約新台幣18.09億元，認列台灣納智捷損失約新台幣15.08億元，認列華創車電約新台幣10.76億元。

不過裕隆也強調，由於是帳上的資產減損，並未影響裕隆汽車現金流。面對2019年上半年淨值約704億元，裕隆汽車坦言，預期這一波市場變化在短期內應不會好轉，集團正審慎評估自主品牌的策略轉型，朝「市場化開放」的新方向發展。

由於裕隆汽車目前承接的訂單皆為集團內品牌，如納智捷與裕日車，為了發揮規模效益，裕隆未來將車型平台及研發能量對外全面開放，全力爭取海內外多元客戶，不限於汽車，擴張集團之外的客戶，並與其他客戶共享資源，創造出事業經濟規模，並且降低營運成本，讓納智捷品牌朝「輕資產模式」轉型，不必再獨自背負高額研發與生產成本；體質輕盈，品牌營運也更健康。