基本工資之爭／勞團到勞動部高呼調漲5%　官方回應「外籍移工同受保障」　

▲團結工聯今天到勞動部喊話，希望基本工資可以漲5%。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會即將在本周三（14日）登場，團結工聯今（12）日一早集結在勞動部樓下喊話，並提出3大訴求，希望勞動部可以正視勞工權益，其中最主要訴求就是希望今年基本工資調幅希望最少調漲5%。

團結工聯秘書長黃育德表示，從2002年到2014年間，台灣呈現勞動生產力持續成長累積34%，但勞工的薪資成長幅度卻遠遠落後於勞動生產力的成長，也就是大家所感受到的「萬物皆漲」唯獨薪水不漲的情況。

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黃育德也表示，基本工資在1997年到2006年間停止調漲，維持在月薪1萬5840元左右，直到2007年才開始微幅調漲，但這12年來的調整仍然不足以滿足低薪勞工的生活。因此，面對這次的基本工資審議委員會，黃育德也強調，希望基本工資可以調漲5%；另外還提出兩項訴求，一、反對外籍移工工資與基本工資脫鉤；二、盼「最低工資法」立法，可以盡速進行政策辯論。

▲團結工聯今天到勞動部喊話。（圖／記者余弦妙攝）

對於團結工聯今天提出的訴求，勞動部做出回應，8月14日將要召開基本工資審議委員會，屆時將會集結商勞、資、學、政等各界意見，並衡酌企業的經營、勞動情勢與經濟發展等情況，審慎檢討基本工資，並經充分溝通、討論而決定。

勞動部指出，外籍移工在臺灣工作，工資應同受基本工資的保障，且根據國際勞工公約及國外相關勞動法規，亦未允許外籍移工另定較低工資的規定。

最後針對「最低工資法」立法的主張，勞動部表示，已陸續召開座談會及公聽會，並通盤考量各界意見及我國國情後，已擬具草案條文，於108年5月29日陳報行政院審查。