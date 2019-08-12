台北市800間小七後天起不提供吸管　統一超：九月擴及全台門市

▲統一超商今（12）日宣佈，台北市800家門市的飲品將自後天起改用就口杯，不主動提供吸管。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

環保意識抬頭，超商業響應減塑！統一超商今（12）日宣佈，台北市800家門市的飲品將自後天起改用就口杯，不主動提供吸管，自9月11日起全台5,500家門市皆全面響應，預估一年將可省下5.5億支塑膠吸管，為保護地球盡一份心力。

根據環保署統計，台灣一年用掉的塑膠吸管高達30億支，統一超商表示，7-ELEVEN依照政府規範四大場所內的門市，內用不提供一次性塑膠吸管，改以就口杯與符合政府規定的環保吸管供應消費者，以落實企業社會責任。

請繼續往下閱讀...

另外，統一超商旗下關係企業，包括統一時代百貨、夢時代購物中心、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜、21世紀等也紛紛響應減塑政策，即日起逐步改以就口杯、環保材質吸管取代或不提供吸管，期望逐漸改變民眾使用習慣，達到源頭減量的效果。

依據財報，統一超今年上半年合併營收為1,250.3億元，較去年同期成長4.04%，合併稅後淨利達62.3億元，較去年同期成長6%，歸屬於母公司稅後淨利為55億元，較去年同期成長6.34%，每股稅後盈餘為5.29元，較去年同期增加0.32元。