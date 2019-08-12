　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

今周刊 ／拼時薪1500元！他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

冷氣,空調,夏天,夏日節能（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲夏天經常要清潔冷氣空調。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／今周刊

許多上班族都想找一份兼職工作來做，有人利用自身專業當家教，也有人晚上下班後就是兼職開uber或計程車，但現在適逢天氣炎熱的暑假，有一種夏日兼職商機正在默默興起。

在電視台擔任節目企劃的Albert，又被稱作是兼職達人，今年35歲的他，才剛結婚，但為了老婆及未來養育小孩的計劃，利用假日嘗試各種兼職工作，從時薪150元的餐廳服務生、250元的外送平台外送員，再到現在做起時薪1千5百元的工作，每個月僅用4個周末、8個假日的時間，幫社區民眾「洗冷氣」就讓自己再賺進了一份全職工作的薪水，令人稱羨不已。

請繼續往下閱讀...

每到假日，Albert總是一早就開始外出工作，背著大包小包前往客戶家清潔冷氣，一路做到下午六、七點收工回家。採訪這天，Albert與朋友的雙人組合，總共洗了8台冷氣，雖然忙得滿身大汗，但共進帳約1萬2千元，兩人可各分得6千元。

「以前從事其他兼職時，一天最多也才賺2000~3000元，但現在卻能『做一天抵兩天』。｣Albert說。

根據Albert經驗，在現在這種夏季時節，不少人家中都有洗冷氣的需求，他誤打誤撞地有了這份兼職工作後，才發現這一行可說是「暗藏商機」，也讓他兼職收入意外倍增。在夏天這幾個月裡，平均可月入3到4萬，光用一個月8天假日，就能賺得一般上班族一個月全薪薪水。

不過，雖說這份兼職工作很好賺，但還是必須具備一些專業空調知識背景，Albert說，當時會選擇洗冷氣這個兼職工作，主要是因為朋友具備空調背景，因人手不足而找他幫忙，結果一做下去，到現在為止也做了3個夏天。

根據他的清洗數量保守估算，以一天洗8台室內機、每台1千5百元來試算，每台約洗一個小時計算，時薪可高達1500元。

「雖然這份工作，看起來時薪很高，上看千元，但其實背負的風險並不少。｣Albert坦言，除有時會被灰塵噴得全身髒兮兮外，不少社區高樓層住戶，將室外機安裝在大樓外牆上，如需清洗時，就需要使用安全繩索及相關防護措施，爬出窗外或陽台去洗室外機，因此也會有安全上的疑慮。

Albert的收費標準，室內機一台1千5百元到2千元，如果要加洗室外機則再加價1千元，如果室外機是安裝在大樓外牆上，需要綁上安全繩爬出去作業的情況，則要再加收5百到1千元費用。

為了從事冷氣清洗工作，Albert工作時攜帶的大型行李袋裡，放滿相關生財工具，像是電動起子、高壓清洗機、清潔劑、專用清洗罩、抹布及水桶等，Albert說，整套工具買下來，大約花費1萬元左右。

想要跨入兼職冷氣清潔領域，並不是只有花錢買工具這麼簡單，Albert在幫客戶清洗冷氣時，也會幫忙做一些基礎檢測，提醒客戶冷氣機狀況，或給予相關建議，因此，想要從事此兼職，最好能熟悉冷氣專業知識，有助快速入門。

「如果怕高、不夠細心的人，恐怕也不適合這份工作。｣他也提醒注意工作上的危險性。

此外，Albert在尋找客源時，也有自己一套獨門觀察法，他通常會先了解社區屋齡，大約5年左右的社區，會開始有洗冷氣的需求，因此他會專門找這一類的社區投放一些小廣告。

鎖定投放廣告的社區時，也會看該社區住戶普遍使用的冷氣品牌來判斷是否為潛在客源，通常住戶家中使用品牌較好的冷氣，像是大金、日立、三菱，就更願意花錢找人來洗。

靠著專業知識和這兩個尋客小秘訣，讓Albert在夏天的假日裡，每到周末天天行程滿檔，冷氣洗都洗不完，雖然犧牲周末假日休息時間，卻讓Albert荷包滿滿，成為「賺很大」的兼職達人。

延伸閱讀》

►洗濾網等於清潔冷氣？　專家：錯！看不到的地方最髒，還可能讓你大過敏

►吸金10億潛逃！貴婦奈奈一家3口遭通緝25年

►台大確定不續聘司徒文 合約7月底終止

ET快訊
快訊／SJ神童突宣布暫退演藝圈！健檢發現出問題退出所有節目
快訊／韓國瑜下通牒：陳宏昌3天內道歉否則提告
郭柯王有望會面！郭台銘辦公室證實：已接到柯電話，本週內溝通
兒由公嬤帶大！生母病老求「每月2.7萬扶養費」法官駁回：妳沒
抱3月大女兒「頭撞鎖骨2次」　葛西健二失手緩起訴
與媽媽好友上賓館！15歲少女傳「性愛順口溜」給男友　判決大逆

關鍵字：兼職,時薪,上班族

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

財訊／老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人，最喜歡和獨裁者打交道

今周刊 ／拼時薪1500元！他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

韓元匯價創85個月來新低！　換新台幣5萬多賺一趟愛寶樂園與汗蒸幕

國旅租車服務需求大增　汽機車租賃業Q2營收223億創新高

新台幣開盤貶值3.7分　以31.4元兌1美元開出

美中關係緊張...台股震盪走低　開盤小跌3點

川普放話9月中美談判可能取消　台指期受累早盤下跌

晶宴新竹九月開新館搶攻婚宴商機　助攻集團下半年營運逐月回升

影／新光三越A11停電！一半樓層黑漆漆　台電：停電原因仍待確認

用珍奶收服越南！文化、觀光完美呈現　臺灣形象展驚艷河內

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

排行榜冠軍《Without You》來了！　高爾宣畢業歌現場帥翻天

財訊／老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人，最喜歡和獨裁者打交道

今周刊 ／拼時薪1500元！他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

韓元匯價創85個月來新低！　換新台幣5萬多賺一趟愛寶樂園與汗蒸幕

國旅租車服務需求大增　汽機車租賃業Q2營收223億創新高

新台幣開盤貶值3.7分　以31.4元兌1美元開出

美中關係緊張...台股震盪走低　開盤小跌3點

川普放話9月中美談判可能取消　台指期受累早盤下跌

晶宴新竹九月開新館搶攻婚宴商機　助攻集團下半年營運逐月回升

影／新光三越A11停電！一半樓層黑漆漆　台電：停電原因仍待確認

用珍奶收服越南！文化、觀光完美呈現　臺灣形象展驚艷河內

批分案霸凌　高院庭長周盈文：你們還相信最高法院嗎！

環保行為是「女性化」舉動？　男性拒絕攜帶環保袋

力勸郭台銘為中華民國而戰？　柯文哲坦言：會談談看啦

艾普斯坦自殺...7層樓「犯案用豪宅」變打卡熱點！遊客：很多人想他死

正妹大學排行榜TOP10出爐！　第一名校花級女神是《還願》鞏莉芳本尊

奴才晚到2分鐘...貓界嘶吼哥「叫到燒聲！」　見他放飯秒安靜

超越《Let It Go》！雪寶證實《冰雪奇緣2》主題曲「更洗腦」

基隆大樓天降「玻璃雨」砸Mini Cooper　疑外熱內冷自爆

「岡山→台南」鬼打牆4小時　駕駛回家看後車窗超毛：髒東西一路跟上車？

財訊／老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人，最喜歡和獨裁者打交道

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

財經熱門新聞

捷安特陸官網標「中國台灣」　網..

晶宴新竹九月開新館搶攻婚宴商機..

蘋果出貨量遭OPPO超越　華為..

頂新魏家兄弟爆魏應充入監修行內..

韓元匯價創85個月來新低　換5..

台積電少不了它！旭然下半年營運..

明天再加油！汽油調降0.9元　..

郵局不能領200元了！中獎發票..

靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺..

新光三越A11停電！一半樓層黑..

威力彩800元包牌法　提高中獎..

川普放話9月中美談判可能取消　..

新台幣開盤貶3.7分　以31...

文化、觀光完美呈現　臺灣形象展..

更多熱門

相關新聞

人生勝利組中年失業　改當店員嘆：沒靈魂

打從一出生，Miranda就是人生勝利組！出生自社會高層的家庭，爸爸是醫師，閒來會拉小提琴自娛，而她是台大畢業，高挑美麗、時髦洋派，愛旅行也懂得享受人生，做了十年空姐，等到玩夠了就退下來，馬上被高薪禮聘到全球知名的頂尖精品品牌擔任品牌經理，台灣大陸兩邊跑，又是另一個風光的十年！

6菜110元！他曬便當嗆：台灣有嗎？秒被洗版

「自由工作者」不是人人都有資格

25歲上班族得胃癌...「真實原因」讓他崩潰

員工要不要努力　全看給錢多少

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟讓家庭毀了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

女兒上成大　爸爸爆：自傳我寫的

高三生無照拒檢撞警！判決竟逆轉「無罪」

博恩、呱吉、視網膜「被打」他曝關鍵：不分區

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面