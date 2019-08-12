美中關係緊張...台股震盪走低　開盤小跌3點

▲台股今開牌小跌3點，隨後跌幅擴大。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

受到中美關係越趨緊張影響，台股今（12）天以小幅下跌3點開出，開10,491點，隨後跌幅擴大，最低來到10,440點。截至上午9點09分，加權指數下跌37點來到10,457點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤3860元、漲0.91%；台積電（2330）以254.5元開出、漲0.39%；鴻海（2317）以73.2元開出，漲0.13%。

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川普週五（9日）表示，除非美中達成協議，否則不打算和華為做生意，還說下一輪的談判是否進行都無所謂；而美國商務部對華為禁令的90日寬限期也將於17日到期，華為趕在倒數一周拉貨，讓台廠受惠，華為概念股漲跌互見，京元電子（2449）、緯創（3231）、聯發科（2454）、晶技（3042）等早盤開高，群創（3481）、台達電（2308）、日月光投控（3711）開低。

另一方面，受到川普對陸態度強硬影響，美股四大指數9日同步收低，道瓊指數下跌90.75點，收26287.44點、跌幅0.34%；那斯達克指數下跌80.02點，收7959.14點、跌幅1%；標普500指數下跌19.44點，收2918.65點、跌幅0.66%；費城半導體指數下跌26.92點，收1464.34點、跌幅1.81%。