影／電梯內驚見噁男「露OO」！她改搭另一班上20樓…門打開又目睹恐怖畫面

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名20多歲的女孩近日回到住家社區搭乘電梯時，發現裡頭一名穿著黑色吊嘎的男子突然拉下褲子猥褻她，她只好趕緊按下18樓按鈕逃出去，並且改搭另一班電梯到自己20樓的住處，怎料門一打開，剛剛的噁男又再度出現門口，而且同樣把褲子拉開露出下體，讓女孩嚇得差點摔倒，只能慌張逃回屋內求救。

▼電梯裡驚見噁男裸露下體，女孩改搭另一班電梯卻又再次見到噁男猥褻。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在南寧市「惠民安居」社區，一名女孩近日向管委會反映，她在8日凌晨0點36分的時候遭到恐怖男子猥褻，當時她進入電梯按下20樓按鈕時，一名早已站在電梯門外等候的男子立刻跟了進來，可怕的是，在電梯緩緩爬升的過程中，男子突然將褲子拉下並且露出下體，還做出一連串不雅舉動。

女孩表示，男子進電梯後並沒有按下想去的樓層，只是不斷做出猥褻行為，約莫40秒後，她察覺情況不對，所以立刻按下18樓按鈕，並且在電梯門打開的瞬間，迅速跑了出去改搭另一班電梯。影像顯示，女孩在抵達20樓時，原以為噩夢能夠就此結束，殊不知剛剛的噁男又再度出現。

▼吊嘎男還刻意先躲起來，直到女孩出電梯後才彈跳現身。（圖／翻攝自微博）

吊嘎男先是躲了起來讓女孩卸下心防，直到女孩踏出電梯看了一會後，他立刻彈跳現身，並且同樣露出下體猥褻。女孩目睹情況後嚇得差點站不穩摔倒，只能一股腦地往自己家中奔去。據悉，男子2分鐘後就乘坐電梯下樓，沒有繼續騷擾女孩。

管委會人員指出，被害人獨自一人租在這個社區已經2年多了，黑衣男子並不是社區的住戶，女孩遭到猥褻後就在朋友的陪同下，到管委會調閱監視器畫面，目前警方已經介入調查。

▼女孩嚇得差點站不穩，隨後奔逃回到屋內。（圖／翻攝自微博）

報導最後指出，女子事後因為情緒低落，加上擔心遭到男子的報復，所以已經搬離社區。管委會最後提醒，夜間最好結伴同行，女性更要提高安全防範意識，防止有人尾隨。