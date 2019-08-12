遠見／台灣小鎮傳奇：員林

文╱彭杏珠

台灣過去有句諺語：「台灣錢，淹腳目」，若用它來形容彰化縣員林市，一點也不為過。因為這座12.5萬人的小鎮，所創的紀錄驚豔全世界，堪稱貨真價實的「台灣第一大鎮」。

以員林為中心的大員林生活圈，擁有「四王一后」產業聚落，員林的輪胎產業奪冠，國產的單車、機車輪胎幾乎全來自這裡。往南進入社頭鄉，全國八成襪子在此製造，堪稱「織襪故鄉」。緊鄰的田尾鄉、永靖鄉分別以花卉、苗木稱霸全台。而員林北方的大村鄉，不僅葡萄產量第一，更是「單車皇后」，由美利達輻射而成的自行車產業規模，全台第二。

工商農各業興盛，加上員林頭家們勤儉打拚，累積不少財富。金融業估計員林「存款」上億的就有700多位，相當每178個員林人，就有一位億萬富翁。穿著汗衫、腳踩拖鞋的阿伯，拿千萬現金到銀行定存，在員林已不是新鮮事。這些隱藏版有錢人不僅低調樸實，更樂善好施，當地早有「員林有錢人多、銀行多、慈善團體多」的說法。

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《遠見》團隊深入探訪後，發現大部分企業家仍堅持「根留台灣」，展現「勤儉樸實、硬頸打拚」的創業精神，只要這股精神不死，台灣必將創造更多小鎮奇蹟。

近幾年來，台灣人感到失落。產業外移、人才出走的「鬼島論」，不絕於耳，有人開始懷念起過去的台灣，以及「提著一卡皮箱」到處接訂單的中小企業精神。

殊不知，台灣仍有一個小鎮，還傳承著中小企業「勤儉樸實、硬頸打拚」的精神，並孕育出很多隱形富豪。

那就是彰化縣員林市（當地人仍習慣稱為鎮）。說起這個小鎮所創下的紀錄，你一定會認同：「它就是貨真價實的台灣第一大鎮」。

首先，員林雄厚的財力，令人大開眼界。「不要小看騎機車，穿短褲、汗衫的鄉下阿伯，他就拿著500萬、1000萬的現金，來跟你說要定存，」前年到某家銀行員林分行服務的櫃員，吃驚地說。

存款億萬富翁700人 花農、果農低調發大財

熟悉當地產業與民情的金融業資深主管透露，估算員林「存款」上億的有700多位，相當每178個員林人，就有一位億萬富翁，資產上億的就更不用說了。「每年到了配股配息季節，很多老闆跟主管戶頭，又多出不少錢，」這位主管說。

不要以為當地富人都是開公司的企業老闆，其實還有很多「千萬葡萄農、億萬花農」，富豪的組成多元，顛覆外界想像。

為何2015年才從「鎮」改制為縣轄市的員林，人口12.5萬人，卻聚集如此多財力雄厚的人？

原來，員林從清朝起，就是台灣的工商重鎮，過去就有全台第一大鎮的稱號，向來是南彰化的經濟及文化中心，與鄰近的大村、芬園、社頭、田中、永靖、埔心、田尾等鄉鎮，形成蛋黃與蛋白的「大員林生活圈」，例如八卦山脈一帶的果農，當荔枝、龍眼、鳳梨收成後，就用拖板車推到員林市集販售。

在員林民生路上開了67年的金德成銀樓第二代接班人蕭文鈺說，別小看果農，大多都很勤儉持家，會存錢買金飾，傳承給下一代。員林街上，珠寶銀樓比銀行還多。像他同學北上打拚，仍不時到廣寧宮後面的小吃攤，回味一碗兒時的切仔麵，「像他這種隱藏版的富翁，還有很多呢。」

附近鄉鎮擁入的人潮，帶來源源不斷的物流與金流，讓員林成為銀行兵家必爭之地。尤其，員林及鄰近鄉鎮共有11家上市櫃公司，均與員林的銀行機構往來，不斷堆高存款總額。

根據彰化縣銀行公會的資料顯示，存放在員林市26家銀行機構的錢（含企金、個金的台幣、外幣及公庫存款），如以人口數換算，平均每位員林人存款238萬餘元，僅輸給首都台北市、科技城新竹市，遠遠超越其他縣市，甚至比每位彰化縣民（80.7萬）多出157.5萬的存款。

員林市長游振雄與有榮焉說，難怪員林是全國金融據點密度最高的城鎮，連鮮少跨域經營的信用合作社都來此開業，例如鹿港信合社、彰化六信、一信等。合計全部的金融據點達40幾家。

除有錢人多、金融機構與銀樓多外，大員林生活圈人口36.8萬（簡稱大員林），僅占彰化縣總人口的28.9％，土地面積也只占彰化縣的22.8％，產業卻很發達，擁有全國「四王一后」的產業聚落，堪稱奇蹟。

輪胎業：員林〉全台機車、單車輪胎都來自此地

大員林的第一個產業王國，就是輪胎。

連外國人都知道，員林素有「台灣艾克隆」的稱號。美國的艾克隆（Akron）市因輪胎廠齊聚而知名。同樣的，台灣四大輪胎上市櫃公司正新、建大、富強、華豐，也都發跡於員林，再輻射到大村、埔心等鄰近鄉鎮。

來到員林市中山路上的建大工業，第二代接班人楊銀明總裁娓娓道來員林輪胎業的發展史。他表示，正新創辦人羅結、建大創辦人楊金豹兩大家族，都從員林起家，再開枝散業，在附近繁衍出約30幾家的中心衛星工廠。他指著展示間的輪胎說，台灣國產自行車、機車輪胎，幾乎百分百來自員林，產值居全台之冠。

「輪胎是資本、技術及勞力密集產業，員林完整的產業鏈帶來強大競爭力，台灣再找不到第二個輪胎產業聚落了，」楊銀明說，上下游廠商共同打造出台灣之光「輪胎王國」！

織襪業：社頭〉全台每5雙襪有4雙來自此地

社頭織襪業蓬勃，小型協力廠眾多，成為全台最獨特的產業型態。（圖為定型廠福宜工業社）

大員林第二個產業王國，則是織襪。

從員林市往南走，隨即進入織襪的故鄉—社頭，全國每5雙襪子，就有4雙來自這裡。

鄉民都這樣介紹社頭：「石頭掉下來，砸到三位就有一位織襪業董事長」。顯見織襪業對當地的重要性。

沒想到，《遠見》採訪團隊也親身驗證了這句話。記者在當地隨意叫台車，載客司機就曾當過織襪業董事長。他說，20年前，鄉民幾乎家家戶戶都以織襪為生，訂單接不完，他與太太兩人天天做到天亮，忙到有一天孩子都走丟了，驚覺沒時間照顧好兒女才轉行。

就在社頭綿延的員集路上，印入眼簾的不是華貴牌、佩登斯、琨蒂絲的大型招牌，就是大大小小的織襪工廠。

台灣最大的織襪廠商—陸友纖維總經理魏平儀說，華貴牌、佩登斯分別是他二叔與六叔經營，陸友的品牌則是琨蒂絲。魏家幾乎撐起社頭織襪業的半邊天。

儘管近幾年來社頭織襪業受到外國削價競爭、缺工等困境，但不少業者轉型升級，持續讓社頭的「織襪王國」名號挺立，至今仍保有早期家庭代工的傳統風貌，成為全台最獨特的產業型態。

「全台、全世界都不可能出現第二個社頭了，一針一線都能在最快時間備齊，很快就能完成一雙襪子，」魏平儀信心十足說。

花卉苗木業：田尾、永靖〉半數切花、八成行道樹來自此地

大員林的第三個產業王國，則是花卉。

與社頭緊鄰的田尾鄉、永靖鄉，分別有「花的故鄉」「苗木之鄉」美譽，全國每兩朵切花，有一朵來自田尾、永靖等鄉鎮；全國近八成的行道樹也是來自這裡。

就在田尾鄉民族路、民生路、公園路約莫10公里長的「公路花園」，有300多家的園藝相關業者。「田尾鄉2萬7000人，八、九成依附花卉產業而生活，」彰化縣花卉生產合作社經理高銘輝說，隨意行走鄉間小路，遇到的不是花農、就是花卉承銷商與貿易商。

公路花園是全台唯一全年無休的花卉集散地，非例假日仍可見消費者身影。某個週間，公路花園園藝中心的黃老闆正忙活時，一位從台中開車來挑選盆栽的客人走了進來。問他為何特地到此買花？他回答，「公路花園很有名，很容易挑到喜歡的花材。」這天，一位高職園藝科老師來買教材，「這樣才能讓學生知道，苗木是如何長成的。」

這裡的園藝店，老中青三代都有。今年93歲的陳石柱老先生，每天仍騎著自行車到處種樹、照顧花卉，而彰化縣田尾公路花園協會理事長李立宇則是二代接班，50歲出頭的他說，「田尾人亦農亦商，我們是純樸的農民，也是精明的生意人。」

最讓田尾人驕傲是，全世界都無法複製第二個田尾了。李立宇說，很多外國人來考察，想仿效設立，大陸廣東也曾設過類似的公路花園，最後是畫虎類犬而失敗，「田尾公路花園的形成，具備天時、地利、人和，難以複製。」

當花卉產業盛極一時，也孕育出億萬花農。來到田尾鄉北曾村中山路二段，一棟街角的別墅格外引人注目。這是周記園藝董事長周森論三年前落成的新屋。

周森論從未想過，自己有能力打造一座屬於自己的別墅。寬敞的庭院布滿各種名貴花木，既是園藝造景的展示間，也有對家的記憶。諾大的二樓房舍，別出心裁的居中挖空設計，一棵八米高的大樹印入眼簾，原以為應該是奇珍異木，豈知是雞蛋花樹。「這是大女兒出生時種的，記錄著我初為人父的喜悅與對女兒的疼愛，」周森論的大千金三年前結婚了。

在田尾像周森論這樣白手起家的故事不少，雖然這幾年已過了產業的顛峰期，但不變的是世代的傳承。他很欣喜24歲的兒子開始接班，還延伸至庭園造景，也象徵著田尾的花卉產業開始蛻變羽化。

葡萄種植、自行車業：大村〉葡萄、電動單車外銷No.1

員林、社頭、田尾的「一鄉鎮，一冠軍產業」就已讓外界驚呼連連。想不到，同屬大員林生活圈的大村鄉，居民僅3萬6000多人，卻同時擁有全台一王與一后的產業聚落。

「一王」指的是葡萄產業。彰化縣農業處代理處長郭至善說，全國消費者每吃兩顆葡萄，就有一顆主要來自大村，再輻射到永靖、埔心、員林一帶。其中，巨峰葡萄年產值27億台幣，連同其他品種，約提供全台一半的葡萄需求量。

「一后」指的是自行車業。台灣自行車龍頭巨大（捷安特）位於台中大甲。第二大就是落腳彰化大村的美利達。最近，全球正夯的電動自行車，台灣每外銷兩台，就有一台來自美利達（大村）。

彰化縣自行車衛星工廠林立，也是零配件主要生產基地，例如輪胎就幾乎百分百來自員林。毫無疑問，自行車已是彰化縣重中之重的產業。

大小產業蓬勃發展，讓彰化縣成為中小企業的故鄉。根據經濟部資料顯示，彰化工廠家數總計1萬831家，居全國第四大，營利事業家數約6萬4000家，為六都之外第一名。其中，大員林生活圈更榮登上市櫃公司密度最高的地區。

其實，「四王一后」的產業，還催生出鮮少人知道的隱形冠軍企業。例如每天往返於彰化員林東西向快速道路的人，根本想不到高架橋下的鐵皮屋工廠，竟藏著一家全球最大的小胎機器設備廠（有為工業）；也不會知道百果山的山腰上，有個世界第一的活性氧化鋅廠商（台懋）。

製造業、農業交織成綿密的產業聚落，造就出富裕的企業主、商家與農民。這幾年，隨著員林184公頃市地重劃完成，員林又孕育出新一批富豪，從他們的置產方式，就能窺見其財務實力。

太平洋房屋員林埔心加盟店執行長曾敏華指出，員林大型物件多以現金交易為主，客群分層明顯。「業務員早見識過當地有錢人的財力。」

住商不動產員林加盟店店東江建德說，先前有建商蓋了地坪約80坪、兩戶四樓的電梯別墅，總價6200萬元，隨即被長輩買走，送給下一代。

勤儉務實不炫富 海外設廠仍根留台灣

但，這些有錢人卻低調不炫富。建大總裁楊銀明說，楊家的座右銘就是創辦人楊金豹的「勤為本」，即便有能力也不會穿金戴銀。

李立宇的小兒子想接班，就得從頭做起，頂著烈日照顧花木，搬運粗工樣樣來。「要讓他知道經營園藝店有多辛苦，沒想到兒子比我還勤勞，」他嘴角揚起滿意的弧線。

有為董事長陳珀波的獨子陳凱銘，也已進入家族事業，名片僅有名字沒有頭銜。北科大畢業的他跟所有員工一樣，從工廠現場做起。

楊銀明兩個女兒以及三個外甥都在工廠上班，現任副董事長的張宏德、總經理陳昭榮，就是他大姊、二姊的兒子，大家都沒有特權，照規矩穿藍色制服、上下班打卡，有事一定要請假。

最讓楊銀明欣慰的是，員林的企業即便工廠外移，仍根留台灣，財務、研發、採購、訂單都掌握在台灣總部。「輪胎業沒有沒落過，即便建大到海外設廠，台灣的員工不減反增，還創下2000位的新高記錄，」他說，美利達、正新也是一樣，這就是員林的中小企業精神。

此刻，員林產業界所展現的，正是全台中小企業的精神。只要這股務實打拚的精神不死，台灣將創造出更多的小鎮奇蹟。



【本文摘自遠見雜誌數位專題〉員林小鎮致富傳奇；更多文章請上遠見雜誌官網：http://bit.ly/2YihS0e】