　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

遠見／台灣小鎮傳奇：員林

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文╱彭杏珠

台灣過去有句諺語：「台灣錢，淹腳目」，若用它來形容彰化縣員林市，一點也不為過。因為這座12.5萬人的小鎮，所創的紀錄驚豔全世界，堪稱貨真價實的「台灣第一大鎮」。

以員林為中心的大員林生活圈，擁有「四王一后」產業聚落，員林的輪胎產業奪冠，國產的單車、機車輪胎幾乎全來自這裡。往南進入社頭鄉，全國八成襪子在此製造，堪稱「織襪故鄉」。緊鄰的田尾鄉、永靖鄉分別以花卉、苗木稱霸全台。而員林北方的大村鄉，不僅葡萄產量第一，更是「單車皇后」，由美利達輻射而成的自行車產業規模，全台第二。

工商農各業興盛，加上員林頭家們勤儉打拚，累積不少財富。金融業估計員林「存款」上億的就有700多位，相當每178個員林人，就有一位億萬富翁。穿著汗衫、腳踩拖鞋的阿伯，拿千萬現金到銀行定存，在員林已不是新鮮事。這些隱藏版有錢人不僅低調樸實，更樂善好施，當地早有「員林有錢人多、銀行多、慈善團體多」的說法。

請繼續往下閱讀...

《遠見》團隊深入探訪後，發現大部分企業家仍堅持「根留台灣」，展現「勤儉樸實、硬頸打拚」的創業精神，只要這股精神不死，台灣必將創造更多小鎮奇蹟。

近幾年來，台灣人感到失落。產業外移、人才出走的「鬼島論」，不絕於耳，有人開始懷念起過去的台灣，以及「提著一卡皮箱」到處接訂單的中小企業精神。

殊不知，台灣仍有一個小鎮，還傳承著中小企業「勤儉樸實、硬頸打拚」的精神，並孕育出很多隱形富豪。

那就是彰化縣員林市（當地人仍習慣稱為鎮）。說起這個小鎮所創下的紀錄，你一定會認同：「它就是貨真價實的台灣第一大鎮」。

首先，員林雄厚的財力，令人大開眼界。「不要小看騎機車，穿短褲、汗衫的鄉下阿伯，他就拿著500萬、1000萬的現金，來跟你說要定存，」前年到某家銀行員林分行服務的櫃員，吃驚地說。

存款億萬富翁700人 花農、果農低調發大財

熟悉當地產業與民情的金融業資深主管透露，估算員林「存款」上億的有700多位，相當每178個員林人，就有一位億萬富翁，資產上億的就更不用說了。「每年到了配股配息季節，很多老闆跟主管戶頭，又多出不少錢，」這位主管說。

不要以為當地富人都是開公司的企業老闆，其實還有很多「千萬葡萄農、億萬花農」，富豪的組成多元，顛覆外界想像。

為何2015年才從「鎮」改制為縣轄市的員林，人口12.5萬人，卻聚集如此多財力雄厚的人？

原來，員林從清朝起，就是台灣的工商重鎮，過去就有全台第一大鎮的稱號，向來是南彰化的經濟及文化中心，與鄰近的大村、芬園、社頭、田中、永靖、埔心、田尾等鄉鎮，形成蛋黃與蛋白的「大員林生活圈」，例如八卦山脈一帶的果農，當荔枝、龍眼、鳳梨收成後，就用拖板車推到員林市集販售。

在員林民生路上開了67年的金德成銀樓第二代接班人蕭文鈺說，別小看果農，大多都很勤儉持家，會存錢買金飾，傳承給下一代。員林街上，珠寶銀樓比銀行還多。像他同學北上打拚，仍不時到廣寧宮後面的小吃攤，回味一碗兒時的切仔麵，「像他這種隱藏版的富翁，還有很多呢。」

附近鄉鎮擁入的人潮，帶來源源不斷的物流與金流，讓員林成為銀行兵家必爭之地。尤其，員林及鄰近鄉鎮共有11家上市櫃公司，均與員林的銀行機構往來，不斷堆高存款總額。

根據彰化縣銀行公會的資料顯示，存放在員林市26家銀行機構的錢（含企金、個金的台幣、外幣及公庫存款），如以人口數換算，平均每位員林人存款238萬餘元，僅輸給首都台北市、科技城新竹市，遠遠超越其他縣市，甚至比每位彰化縣民（80.7萬）多出157.5萬的存款。

員林市長游振雄與有榮焉說，難怪員林是全國金融據點密度最高的城鎮，連鮮少跨域經營的信用合作社都來此開業，例如鹿港信合社、彰化六信、一信等。合計全部的金融據點達40幾家。

除有錢人多、金融機構與銀樓多外，大員林生活圈人口36.8萬（簡稱大員林），僅占彰化縣總人口的28.9％，土地面積也只占彰化縣的22.8％，產業卻很發達，擁有全國「四王一后」的產業聚落，堪稱奇蹟。

輪胎業：員林〉全台機車、單車輪胎都來自此地

大員林的第一個產業王國，就是輪胎。

連外國人都知道，員林素有「台灣艾克隆」的稱號。美國的艾克隆（Akron）市因輪胎廠齊聚而知名。同樣的，台灣四大輪胎上市櫃公司正新、建大、富強、華豐，也都發跡於員林，再輻射到大村、埔心等鄰近鄉鎮。

來到員林市中山路上的建大工業，第二代接班人楊銀明總裁娓娓道來員林輪胎業的發展史。他表示，正新創辦人羅結、建大創辦人楊金豹兩大家族，都從員林起家，再開枝散業，在附近繁衍出約30幾家的中心衛星工廠。他指著展示間的輪胎說，台灣國產自行車、機車輪胎，幾乎百分百來自員林，產值居全台之冠。

「輪胎是資本、技術及勞力密集產業，員林完整的產業鏈帶來強大競爭力，台灣再找不到第二個輪胎產業聚落了，」楊銀明說，上下游廠商共同打造出台灣之光「輪胎王國」！

織襪業：社頭〉全台每5雙襪有4雙來自此地

社頭織襪業蓬勃，小型協力廠眾多，成為全台最獨特的產業型態。（圖為定型廠福宜工業社）

大員林第二個產業王國，則是織襪。

從員林市往南走，隨即進入織襪的故鄉—社頭，全國每5雙襪子，就有4雙來自這裡。

鄉民都這樣介紹社頭：「石頭掉下來，砸到三位就有一位織襪業董事長」。顯見織襪業對當地的重要性。

沒想到，《遠見》採訪團隊也親身驗證了這句話。記者在當地隨意叫台車，載客司機就曾當過織襪業董事長。他說，20年前，鄉民幾乎家家戶戶都以織襪為生，訂單接不完，他與太太兩人天天做到天亮，忙到有一天孩子都走丟了，驚覺沒時間照顧好兒女才轉行。

就在社頭綿延的員集路上，印入眼簾的不是華貴牌、佩登斯、琨蒂絲的大型招牌，就是大大小小的織襪工廠。
台灣最大的織襪廠商—陸友纖維總經理魏平儀說，華貴牌、佩登斯分別是他二叔與六叔經營，陸友的品牌則是琨蒂絲。魏家幾乎撐起社頭織襪業的半邊天。

儘管近幾年來社頭織襪業受到外國削價競爭、缺工等困境，但不少業者轉型升級，持續讓社頭的「織襪王國」名號挺立，至今仍保有早期家庭代工的傳統風貌，成為全台最獨特的產業型態。

「全台、全世界都不可能出現第二個社頭了，一針一線都能在最快時間備齊，很快就能完成一雙襪子，」魏平儀信心十足說。

花卉苗木業：田尾、永靖〉半數切花、八成行道樹來自此地

大員林的第三個產業王國，則是花卉。

與社頭緊鄰的田尾鄉、永靖鄉，分別有「花的故鄉」「苗木之鄉」美譽，全國每兩朵切花，有一朵來自田尾、永靖等鄉鎮；全國近八成的行道樹也是來自這裡。

就在田尾鄉民族路、民生路、公園路約莫10公里長的「公路花園」，有300多家的園藝相關業者。「田尾鄉2萬7000人，八、九成依附花卉產業而生活，」彰化縣花卉生產合作社經理高銘輝說，隨意行走鄉間小路，遇到的不是花農、就是花卉承銷商與貿易商。

公路花園是全台唯一全年無休的花卉集散地，非例假日仍可見消費者身影。某個週間，公路花園園藝中心的黃老闆正忙活時，一位從台中開車來挑選盆栽的客人走了進來。問他為何特地到此買花？他回答，「公路花園很有名，很容易挑到喜歡的花材。」這天，一位高職園藝科老師來買教材，「這樣才能讓學生知道，苗木是如何長成的。」

這裡的園藝店，老中青三代都有。今年93歲的陳石柱老先生，每天仍騎著自行車到處種樹、照顧花卉，而彰化縣田尾公路花園協會理事長李立宇則是二代接班，50歲出頭的他說，「田尾人亦農亦商，我們是純樸的農民，也是精明的生意人。」

最讓田尾人驕傲是，全世界都無法複製第二個田尾了。李立宇說，很多外國人來考察，想仿效設立，大陸廣東也曾設過類似的公路花園，最後是畫虎類犬而失敗，「田尾公路花園的形成，具備天時、地利、人和，難以複製。」

當花卉產業盛極一時，也孕育出億萬花農。來到田尾鄉北曾村中山路二段，一棟街角的別墅格外引人注目。這是周記園藝董事長周森論三年前落成的新屋。

周森論從未想過，自己有能力打造一座屬於自己的別墅。寬敞的庭院布滿各種名貴花木，既是園藝造景的展示間，也有對家的記憶。諾大的二樓房舍，別出心裁的居中挖空設計，一棵八米高的大樹印入眼簾，原以為應該是奇珍異木，豈知是雞蛋花樹。「這是大女兒出生時種的，記錄著我初為人父的喜悅與對女兒的疼愛，」周森論的大千金三年前結婚了。

在田尾像周森論這樣白手起家的故事不少，雖然這幾年已過了產業的顛峰期，但不變的是世代的傳承。他很欣喜24歲的兒子開始接班，還延伸至庭園造景，也象徵著田尾的花卉產業開始蛻變羽化。

葡萄種植、自行車業：大村〉葡萄、電動單車外銷No.1

員林、社頭、田尾的「一鄉鎮，一冠軍產業」就已讓外界驚呼連連。想不到，同屬大員林生活圈的大村鄉，居民僅3萬6000多人，卻同時擁有全台一王與一后的產業聚落。

「一王」指的是葡萄產業。彰化縣農業處代理處長郭至善說，全國消費者每吃兩顆葡萄，就有一顆主要來自大村，再輻射到永靖、埔心、員林一帶。其中，巨峰葡萄年產值27億台幣，連同其他品種，約提供全台一半的葡萄需求量。

「一后」指的是自行車業。台灣自行車龍頭巨大（捷安特）位於台中大甲。第二大就是落腳彰化大村的美利達。最近，全球正夯的電動自行車，台灣每外銷兩台，就有一台來自美利達（大村）。

彰化縣自行車衛星工廠林立，也是零配件主要生產基地，例如輪胎就幾乎百分百來自員林。毫無疑問，自行車已是彰化縣重中之重的產業。

大小產業蓬勃發展，讓彰化縣成為中小企業的故鄉。根據經濟部資料顯示，彰化工廠家數總計1萬831家，居全國第四大，營利事業家數約6萬4000家，為六都之外第一名。其中，大員林生活圈更榮登上市櫃公司密度最高的地區。

其實，「四王一后」的產業，還催生出鮮少人知道的隱形冠軍企業。例如每天往返於彰化員林東西向快速道路的人，根本想不到高架橋下的鐵皮屋工廠，竟藏著一家全球最大的小胎機器設備廠（有為工業）；也不會知道百果山的山腰上，有個世界第一的活性氧化鋅廠商（台懋）。

製造業、農業交織成綿密的產業聚落，造就出富裕的企業主、商家與農民。這幾年，隨著員林184公頃市地重劃完成，員林又孕育出新一批富豪，從他們的置產方式，就能窺見其財務實力。

太平洋房屋員林埔心加盟店執行長曾敏華指出，員林大型物件多以現金交易為主，客群分層明顯。「業務員早見識過當地有錢人的財力。」

住商不動產員林加盟店店東江建德說，先前有建商蓋了地坪約80坪、兩戶四樓的電梯別墅，總價6200萬元，隨即被長輩買走，送給下一代。

勤儉務實不炫富 海外設廠仍根留台灣

但，這些有錢人卻低調不炫富。建大總裁楊銀明說，楊家的座右銘就是創辦人楊金豹的「勤為本」，即便有能力也不會穿金戴銀。

李立宇的小兒子想接班，就得從頭做起，頂著烈日照顧花木，搬運粗工樣樣來。「要讓他知道經營園藝店有多辛苦，沒想到兒子比我還勤勞，」他嘴角揚起滿意的弧線。

有為董事長陳珀波的獨子陳凱銘，也已進入家族事業，名片僅有名字沒有頭銜。北科大畢業的他跟所有員工一樣，從工廠現場做起。

楊銀明兩個女兒以及三個外甥都在工廠上班，現任副董事長的張宏德、總經理陳昭榮，就是他大姊、二姊的兒子，大家都沒有特權，照規矩穿藍色制服、上下班打卡，有事一定要請假。

最讓楊銀明欣慰的是，員林的企業即便工廠外移，仍根留台灣，財務、研發、採購、訂單都掌握在台灣總部。「輪胎業沒有沒落過，即便建大到海外設廠，台灣的員工不減反增，還創下2000位的新高記錄，」他說，美利達、正新也是一樣，這就是員林的中小企業精神。

此刻，員林產業界所展現的，正是全台中小企業的精神。只要這股務實打拚的精神不死，台灣將創造出更多的小鎮奇蹟。


【本文摘自遠見雜誌數位專題〉員林小鎮致富傳奇；更多文章請上遠見雜誌官網：http://bit.ly/2YihS0e

ET快訊
威力彩20.5億在等你！　這3個星座最容易中大獎「特殊體質夢
忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天上相聚

關鍵字：遠見雜誌,員林

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／貿易戰超兇　無腦、傻瓜投資術照賺20％

香港傳816發動銀行擠兌潮　顧立雄：台灣的銀行非首要目標

影／雄獅旅遊上半年每股賺2.23元　佈局國際化版圖挹注營運

力挺中華男足拚卡達世界盃！　華南銀行加碼贊助300萬

中美貿易戰衝擊雙A品牌7月營收　宏碁月減25.2%、華碩月減17.1%

台積電7月營收847.58億元、月減1.3%　8月挑戰億元大關

基本工資之爭／審議委員透露：預估調幅3-4%　帶動內需「利大於弊」！

中美貿易衝擊！上週亞股全軍覆沒　再現近三個月來外資全賣超窘境

謝金河：智邦股價創歷史新高　友訊卻因家族經營權爭奪戰消耗元氣　

愛立信：5G普及速度超出預期　預計2024年底用戶將達19億

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

影／貿易戰超兇　無腦、傻瓜投資術照賺20％

香港傳816發動銀行擠兌潮　顧立雄：台灣的銀行非首要目標

影／雄獅旅遊上半年每股賺2.23元　佈局國際化版圖挹注營運

力挺中華男足拚卡達世界盃！　華南銀行加碼贊助300萬

中美貿易戰衝擊雙A品牌7月營收　宏碁月減25.2%、華碩月減17.1%

台積電7月營收847.58億元、月減1.3%　8月挑戰億元大關

基本工資之爭／審議委員透露：預估調幅3-4%　帶動內需「利大於弊」！

中美貿易衝擊！上週亞股全軍覆沒　再現近三個月來外資全賣超窘境

謝金河：智邦股價創歷史新高　友訊卻因家族經營權爭奪戰消耗元氣　

愛立信：5G普及速度超出預期　預計2024年底用戶將達19億

郁方初挑戰竟成「答題機器」！　馬力歐吐槽：她台下比台上厲害

中職／史上最大咖！　李宗盛將在桃猿賽後開唱？

反修例已game over　吳光正：示威者和中央爭權

影／貿易戰超兇　無腦、傻瓜投資術照賺20％

台南3位抗癌小鬥士獲2019周大觀助學金　黃偉哲：盡全力協助

SBL／DLIVE夏季聯賽13日開戰　待選新秀成關注焦點

【看劇人生】大唐反恐《長安十二時辰》 閱歷史論君臣看治國

秋天玩北海道變貴！新千歲機場10月起機場稅漲一倍　每人多付470元

瓜地馬拉總統大選　保守派吉昂馬岱大勝

林口房屋屢傳賠售　13年中古大樓竟能賺百萬

害羞！平時是裁縫師…當她關掉縫紉機後　雙腿一開變超性感模特

財經熱門新聞

威力彩頭獎今晚衝20.5億！　..

台北市800間小七後天起不提供..

韓元匯價創85個月來新低　換5..

威力彩頭獎飆20.5億！科技公..

裕隆Q2稅後虧損11.9億元　..

可樂旅遊攜手長榮航空　九月起4..

靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺..

捷安特陸官網標「中國台灣」　網..

威力彩800元包牌法　提高中獎..

蘋果出貨量遭OPPO超越　華為..

頂新魏家兄弟爆魏應充入監修行內..

晶宴新竹九月開新館搶攻婚宴商機..

15.2億頭獎在呼喚你！　威力..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

李開復拚出全球最暢銷AI書

7月24日晚上，曾在2013年登上《時代雜誌》「全球百大影響力人物」的創新工場董事長李開復，回到他出生的台灣，發表由遠見．天下文化事業群主辦的演講。這已是他近一年來第300多場演講了。

台灣美聲唱進瀨戶內　幕後推手竟是...

《危老條例》加持　老屋改建潮來了

美食外送App　搶賺225億「懶人財」

租屋族必看　「單身婚育補貼」要上路了

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面