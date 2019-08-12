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遠見／300場演講60萬英哩飛行　李開復拚出全球最暢銷AI書

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文╱楊瑪利

7月24日晚上，曾在2013年登上《時代雜誌》「全球百大影響力人物」的創新工場董事長李開復，回到他出生的台灣，發表由遠見．天下文化事業群主辦的演講。這已是他近一年來第300多場演講了。

李開復從大一、17歲就研究人工智慧，至今近40年。他見證過AI數度快要突破，卻又失敗的挫折。但近幾年隨著深度學習與大數據演算的進步，讓他比任何人都更早領悟，AI即將普及並影響各行各業。因此2017年他用中文出版《人工智慧來了》一書，預言人類一半工作將消失；2018年他下定決心要出版一本用英文書寫、給全世界人看的AI書。

自從去年9月《AI新世界》英文版出版後（台灣中文翻譯版搶先於7月出版），該書至今已在四個國家出版，還有21個國家即將在今年底前出版，成為全球最暢銷的AI書。為了推廣這本書，他已在世界各地演講了300多場，航線加起來飛了60萬英哩，飛到航空旅行卡都升級為黑卡。

請繼續往下閱讀...

中、美在AI領域平分秋色，成「平行宇宙」

我聽了他的演講，有幾點印象深刻。首先，他用各種案例與數據證明，AI絕對會改變世界，而且已在井噴發展。創新工場投資在AI領域，一年回報率接近三位數，「真的非常非常高，」他說。

第二點是他給孩子的身教。還在念大學的小孩看他全球演講新書，有一次跟他說，「你的日子很好過啊，各國領導人、CEO都要聽你演講！」但李開復卻真誠地告訴孩子，不是這樣的。過去他出版中文書，最多十場演講，但出這本英文書時，他在美國沒有那麼高的知名度，卻又希望這本書要讓全世界讀，所以他做了一場又一場演講，這是他樂觀、勤奮，不顧一切努力，才能產生的影響力。

第三點，全球AI發展已明顯出現兩個平行宇宙，由美國與中國各自領軍。美國引領已開發國家，而在開發中國家，大陸較具優勢。

李開復指出，中美在AI領域應是平分秋色，而且可能在應用和價值的產生，中國還略勝一籌。例如東南亞、中東、非洲、印度當地年輕人都用TikTok（抖音），成為中國現在出口最快的一個產品。

當天李開復演講後，由前政治大學校長周行一主持交流論壇，與談者包括前行政院長張善政、安聯投信投資長張惟閔。大家關心的是，既然AI來勢洶洶，那麼台灣的機會在哪裡？

對此，張善政的發言讓我印象深刻。他指出，李開復是中國原料、台灣製造、美國加工，證明台灣的人才有絕佳優勢，因此才能吸引蘋果、微軟到Google都在台灣設研發中心。但除了人才，台灣還有三樣優勢，包括製造業、醫療與農業，若能整合AI，那就是台灣的機會。

本期《遠見》訂戶版封面報導台灣產業鏈最蓬勃發展、台灣最富有小鎮——彰化縣員林，過去30年來挺過大小經濟風暴，依舊展現創業家精神。未來鐵定得加上AI，才會更壯大。

其他精采內容包括《危老條例》正催生台灣老屋改建潮，會對居住正義與安全產生什麼影響？今年8月8日將滿100歲的前行政院長郝柏村出版《郝柏村回憶錄》，是現今仍在世，經歷過二戰、國共內戰、台灣民主化歷程的關鍵人物。他花了十多年親手完成25萬字的回憶錄，《遠見》獨家取得書稿與珍貴照片，見證過去兩岸華人歷史100年。

【本文摘自遠見雜誌8月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y

ET快訊
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關鍵字：遠見雜誌,李開復,AI

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