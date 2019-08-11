晶宴新竹九月開新館搶攻婚宴商機　助攻集團下半年營運逐月回升

▲御頂國際旗下的晶宴會館，今年九月將在新竹開設新會館，搶攻婚宴商機。（圖／晶宴提供）

記者林淑慧／台北報導

御頂國際旗下鎖定婚宴客層的晶宴會館，今年九月將在新竹地區再開設新會館，以因應當地逐步成長的市場需求；另外，集團另一事業體「頂鮮」擔仔麵餐廳上月改裝後重新營業，在二大獲利引擎挹注下，法人預期下半年營運可望逐月回升。

御頂國際目前旗下共有「頂鮮」及「晶宴」兩大品牌，董事會日前通過1.14億餘元裝潢預算，重新改裝位於新竹台肥大樓二樓的會館空間，打造晶宴旗下第九家會館，預計今年九月完工營運，規劃容納80至100桌的婚宴，鎖定新竹本地客源搶市。

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我國人口結構老化，近年結婚對數下滑，加上新飯店、婚宴會館紛紛投入戰局，婚宴供應量體大增，供需結構發生反轉，婚宴市場已由「賣方市場」轉向「買方市場」。

從供應面來看，大台北市場近年除了文華東方、美福、萬豪、六福萬怡等五星級飯店成為競爭要角，婚宴會館業者也加入戰局，典華、新天地、寒舍及晶宴會館陸續進駐新莊、南港及新竹，顯示婚宴市場愈趨在地化經營的趨勢。

另外，「頂鮮」在台北101、台中及高雄擁有三家旗艦店，總座位數約2500個，主要鎖定高端商務客及部分婚宴市場。

法人指出，御頂國際今年啟動「頂鮮」三家店的改裝工程，集團斥資近2億元改裝的台中店日前重新營業，可望挹注集團營收逐月回升。