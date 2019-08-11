　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

韓國瑜一句「莫忘世上苦人多」　韓家軍自發投入「微笑慈善會」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲微笑慈善會與韓家軍做公益 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲微笑慈善會發送物資優先給身障者。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

隱身在高雄新興區巷弄內的「高雄市微笑慈善會」，長期致力於幫助弱勢，定期每個月兩次發送免費物資，創辦人「娟姐」曾在低潮期間在外流浪當了街友，因此最能體會這樣的生活，在一次轉機後成立慈善會，遇到韓家軍主動聯繫，願意投入幫助弱勢活動，韓家軍自動自發出錢出力，他們說就是為響應韓國瑜曾說過的「莫忘世上苦人多」。

▲微笑慈善會與韓家軍做公益 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲微笑慈善會創辦人「娟姐」。（圖／記者洪靖宜攝）

微笑慈善會創辦人「娟姐」，過去曾因為感情問題，憂鬱症發作，因此六親不認在外流浪，處於低潮期間在外流浪當了街友，因此最能體會街友有一餐沒一餐的生活，在一次領取物資中突然領悟，才與親友聯繫開始做善事，他提到，高雄火車站要拆除時，街友沒地方住，因此才規劃籌組慈善會，每個月定期兩次發送物資，幫助街友、獨居老人、殘障者、單親等辛苦人。

娟姐說靠自己的力量要撐起慈善會確實不簡單，當時韓家軍主動向他聯繫，出錢出力，時常來幫忙物資，讓他在做善事這條路，不這麼孤單。

▲微笑慈善會與韓家軍做公益 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲身為微笑慈善會首席顧問兼韓家軍的蔣奇叡先生。（圖／記者洪靖宜攝）

身為微笑慈善會首席顧問兼韓家軍的蔣奇叡先生提到「韓家軍要幫韓市長推動苦民所苦活動，高雄有許多獨居、殘障、單親、遊民，都是非辛苦的，但很多人不符合政府補助，韓家軍自發性，我們做了好幾次，私下捐款捐物資，希望拋磚引玉，讓全台灣企業界看到，來幫助微笑慈善會，迴向給韓市長，讓韓國瑜成為2020年的總統」。

▲微笑慈善會與韓家軍做公益 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓家軍成員阮涵香。（圖／記者洪靖宜攝）

韓家軍成員阮涵香提到，他們響應韓國瑜「莫忘世上苦人多」、「愛與包容」，自己身為新住民也是挺韓市長，希望他能幫助更多辛苦的人。

▲微笑慈善會與韓家軍做公益 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲微笑慈善會與韓家軍做公益 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓家軍穿國旗裝響應發送物資活動。（圖／記者洪靖宜攝）

ET快訊
利奇馬肆虐32死！晚間直撲山東　句月湖亭「瞬間被吞噬」剩渣
鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

關鍵字：韓家軍,微笑慈善會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

韓國瑜一句「莫忘世上苦人多」　韓家軍自發投入「微笑慈善會」

嘉義民雄7毛小孩遭毒殺　「毒餌放遛狗動線」家犬也遭殃

台東很久沒那麼熱閙！少棒隊奪冠榮歸遊街　饒慶鈴設宴慶功

車輛欠稅車主拒繳　屏東祭出「天眼」查緝

宴王祀王大典莊嚴再現　全台白龍庵如意增壽堂什家將傳承百年神藝

2019囪擊音樂祭原創樂團選拔大賽　「獨立人種」榮獲寶座

影／利奇馬颱風遠離　石門水庫回蓄水量達「穩定供水」

台南創造力資優小小研究者　展現深蘊探究力

親子烘焙活動　陳亭妃、陳怡珍與小小廚師共享烘焙趣

「2019 六都電競爭霸戰」代表賽台南開打　市府樂見電競產業發展

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

韓國瑜一句「莫忘世上苦人多」　韓家軍自發投入「微笑慈善會」

嘉義民雄7毛小孩遭毒殺　「毒餌放遛狗動線」家犬也遭殃

台東很久沒那麼熱閙！少棒隊奪冠榮歸遊街　饒慶鈴設宴慶功

車輛欠稅車主拒繳　屏東祭出「天眼」查緝

宴王祀王大典莊嚴再現　全台白龍庵如意增壽堂什家將傳承百年神藝

2019囪擊音樂祭原創樂團選拔大賽　「獨立人種」榮獲寶座

影／利奇馬颱風遠離　石門水庫回蓄水量達「穩定供水」

台南創造力資優小小研究者　展現深蘊探究力

親子烘焙活動　陳亭妃、陳怡珍與小小廚師共享烘焙趣

「2019 六都電競爭霸戰」代表賽台南開打　市府樂見電競產業發展

傻眼！小辣椒「忘記神盾局長是誰」　《復仇者4》全員驚呆：你們合作3部片

影／「情趣用品」販賣機沒鎖！噁男當場「試用」...下秒包好放回去

回家被「1顆胖棉花糖」熱情迎接！　全身肉肉晃動萌炸♥

台灣游泳史上第一人！　王星皓200混達奧運A標游進東奧

PO文稱「新竹送肉粽」！網友鬼月嚇歪討論　里長急說明：只是一般法會啦

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

第1次跟鄭爽說話…張恒認了印象不好：不喜歡這女生！　她1招主動出擊變女友

金曲歌后現身大馬粉絲暴動　等到午夜...裙子還被踩破大洞

浪汪誤闖訓練車道！大熱天「原地繞圈」傻搖尾　教練近看鼻酸

如何「保護環境＋養活飢餓人口」！　巴西川普：每隔一天再大便

地方熱門新聞

桃園高鐵站區內水族館　明年開幕

台南永康印刷廠偷排廢水查獲重罰

台南安南區五金行違法販售「捕獸..

利奇馬颱風遠離　石門水庫回蓄水..

八里左岸泥灘「吃人」 6月奪兩..

黃淑女從美容業轉務農　成九層塔..

全台白龍庵如意增壽堂什家將傳承..

車輛欠稅　屏東祭出「天眼」查緝

咒婆婆往生　護士為請假扯謊

嘉義民雄7毛小孩遭毒殺　毒餌放..

莫忘世上苦人多　韓家軍自發投入..

陳亭妃辦理田園工廠輔導說明會

舊三貂嶺隧道闢自行車道觀光路線

囪擊音樂祭原創樂團大賽獨立人種..

更多熱門

相關新聞

快來測　符合8點才是正港韓家軍

韓粉6月1日凱道大串聯，替高雄市長韓國瑜舉辦「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」大會師，今日一大清早就有死忠粉絲興奮PO文，以活動前輩身分寫下數點提醒，鼓舞無數前去集合的群眾，若有這8項症狀，「你已成為正港的韓家軍了」！

郭台銘任副總統？　徐正文：留給最強的人選擇

徐正文呼籲郭台銘三思　建議「不要來亂了」

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班」內幕

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩潰暴瘦

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

利奇馬肆虐32死！古城千人受困「超歷史大洪水」

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！

E罩杯女星無P照　下半身成亮點

陸男4瓶可樂游28公里　花15小時偷渡金門

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面