韓國瑜一句「莫忘世上苦人多」　韓家軍自發投入「微笑慈善會」

▲微笑慈善會發送物資優先給身障者。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

隱身在高雄新興區巷弄內的「高雄市微笑慈善會」，長期致力於幫助弱勢，定期每個月兩次發送免費物資，創辦人「娟姐」曾在低潮期間在外流浪當了街友，因此最能體會這樣的生活，在一次轉機後成立慈善會，遇到韓家軍主動聯繫，願意投入幫助弱勢活動，韓家軍自動自發出錢出力，他們說就是為響應韓國瑜曾說過的「莫忘世上苦人多」。

▲微笑慈善會創辦人「娟姐」。（圖／記者洪靖宜攝）

微笑慈善會創辦人「娟姐」，過去曾因為感情問題，憂鬱症發作，因此六親不認在外流浪，處於低潮期間在外流浪當了街友，因此最能體會街友有一餐沒一餐的生活，在一次領取物資中突然領悟，才與親友聯繫開始做善事，他提到，高雄火車站要拆除時，街友沒地方住，因此才規劃籌組慈善會，每個月定期兩次發送物資，幫助街友、獨居老人、殘障者、單親等辛苦人。

娟姐說靠自己的力量要撐起慈善會確實不簡單，當時韓家軍主動向他聯繫，出錢出力，時常來幫忙物資，讓他在做善事這條路，不這麼孤單。

▲身為微笑慈善會首席顧問兼韓家軍的蔣奇叡先生。（圖／記者洪靖宜攝）

身為微笑慈善會首席顧問兼韓家軍的蔣奇叡先生提到「韓家軍要幫韓市長推動苦民所苦活動，高雄有許多獨居、殘障、單親、遊民，都是非辛苦的，但很多人不符合政府補助，韓家軍自發性，我們做了好幾次，私下捐款捐物資，希望拋磚引玉，讓全台灣企業界看到，來幫助微笑慈善會，迴向給韓市長，讓韓國瑜成為2020年的總統」。

▲韓家軍成員阮涵香。（圖／記者洪靖宜攝）

韓家軍成員阮涵香提到，他們響應韓國瑜「莫忘世上苦人多」、「愛與包容」，自己身為新住民也是挺韓市長，希望他能幫助更多辛苦的人。

▲韓家軍穿國旗裝響應發送物資活動。（圖／記者洪靖宜攝）