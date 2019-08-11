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用珍奶收服越南！文化、觀光完美呈現　臺灣形象展驚艷河內

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▲▼ 越南台灣形象展。（圖／貿協提供）

▲ 越南台灣形象展。（圖／貿協提供，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

首度移師河內舉辦的「越南臺灣形象展」昨（10）日圓滿閉幕，展示台灣在文化、時尚、科技與創新的一面，展覽3天計有1萬8,000人次參觀。

觀光文化交流打頭陣　珍珠奶茶大放異彩

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觀光局以小鎮漫遊年為主題，搭配打卡換禮物吸引民眾。北越民眾表示，喜歡台灣的台北及高雄，而且對前往台灣旅遊有極高的興趣。展覽期間的文化表演，台灣表演團體及現場參觀者互動，更讓當地民眾對台灣形象留下深刻印象。

專業茶葉供應商世佳除了以OEM/ODM提供珍珠奶茶、手搖飲料與罐裝飲料的茶葉原物料，也供貨給餐飲通路，展出首日即吸引多家茶飲造商與茶飲連鎖店業者的洽詢。越南飲料專業製造公司T商，及有二十家連鎖店的K商，都有興趣導入世佳的產品。

合創生物資源特殊技術從魚鱗取得高純度膠原蛋白液，作為膠原飲、保養品的原料，以及膠原珍珠粉圓，獲得當地食品加工業買主M商青睞。預計引進合創產品加入罐裝八寶粥、綠豆湯或果汁當中，增加產品附加價值，預估有6萬美金的訂單。

時尚消費商品炙手可熱

運動器材製造商加維國際洋行表示，感受到健身風氣明顯成長，U建設公司有意成為總代理，其建案都將採用加維的產品，預計將採購六個貨櫃。越南女性愛美，美容化妝品市場看好，明基材料表示有多家越南商搶著代理其痘痘貼與洗面乳產品。蕾納國際帶了5罐高價位精華液試市場水溫，沒想到一下子就被搶光，顯示越南女性對於美容保養的高度興趣。台東縣政府這次帶領3家台東文創公司參展，展出文創風琉璃首飾獲得越南女性高度詢問，有一名女性參觀者當場不殺價就買了合新台幣5,000元飾品，越南消費力令人驚艷。

擁有『好神拖』與『花仙子』兩大品牌的帝凱國際表示，目前台灣產製的除濕劑與拖把在越南還賣不動，但是『這個市場就是應該先來蹲著等』。合香製果廠為了試探越南市場，產品包裝都已有越南文標示，甚至特別製作越南鈔票圖樣的點心，引吸買主參觀，『這些都不能等接到單才做好』。金圓幸福島是首次參加形象展的婚顧服務業。金圓幸福島將越南傳統婚禮融入臺灣現代婚禮的時尚感，其創意與河內當地婚顧公司一拍即合，未來可能在越南推出，婚禮正式舉辦前的新人與親友團異國旅行，針對台越聯姻也規劃在兩地各舉辦一場婚禮，並將融合與保留新人各自美好的傳統。

▲▼ 越南台灣形象展。（圖／貿協提供）

越南大型企業集團看重台灣智慧城市與冷鏈物流技術

本次展覽期間，越南大企業積極想在智慧城市解決方案與台灣企業合作搶商機。越南國防部管理的電信公司Viettel在展覽期間，特別來拜訪研華與台達電。Viettel已考察了60個城市，認為大多有智慧城市商機。

台達電表示，越南LED燈具市場已經走入價格競爭，重要買主都在尋找LED燈具的新附加價值，台達電這次帶來的智慧路燈正符合買主心意。台達電這次展出的智慧樓宇也有斬獲，前身為越南交通運輸部所屬企業的A商就希望規劃智慧醫療大樓，尤其注重能源管理；越南最大地產商Vingroup在越南擁有3萬棟大樓，旗下的便利商店、IoT解決方案公司也分別到場，與台達電和專精智慧電源控制系統的天揚精密洽談。

台灣冷鏈系統價格相較日韓有相當競爭力，非常符合同樣以小農為主的越南市場的需要，從展覽期間舉辦的冷鏈研討會現場湧入百餘家越南企業即可嗅出市場殷切需求。越南物流業A商與T商在參加完研討會後就邀請冷鏈館參展商實地考察規劃中的物流園區，未來商機可期。

台灣產業向前衝　綠色商機大未來

經濟部綠色貿易推動辦公室今年籌組的綠色生活形象館。參展廠商億高的屏蔽膜最高能省下30%的電力需求，億高表示，東南亞國家氣溫高，電費貴又不穩定，不論是對工廠或商場而言，安裝億高產品的誘因很大，現場有超過10家買主洽談，估計未來商機可達500萬美元。

節能產品也大有斬獲，陽昇綠能開發的光導照明系統將白天自然光源導入廠房，因為陽光成為主要光源，因而大幅減少用電。有越南物流業者計畫將其光導照明系統建置在倉庫，而該買主獲越南評選為2019年最佳第三方物流之一，如果合作成功將在市場有指標性意義。

環保設備廠商旋天首次北越市場試水溫，有來訪當地業者提出共同打造5甲地農漁共生系統提案，展後將實地勘查，未來商機預估可達300萬美元。旋天表示希望本案可以成為在北越的首個旗艦計畫，以利未來市場開展。

▲▼ 越南台灣形象展。（圖／貿協提供）

醫療科技世界聞名　買主爭相洽談

展覽期間舉辦的醫療服務與智慧醫療論壇超過60位當地業者及15家越南媒體參加。成立已百餘年的越德醫院是越南最大的醫院之一，會後德越醫院與榮總確立未來胰臟移植技術及醫事人員訓練的合作方向，另外台大醫院則確定為德越醫院就單肺移植、肺葉移植、雙肺移植及心肺移植醫院進行醫生與技術長期代訓。

桃園市政府創新館的恆順升國際產品是遠距醫療照護管理系統以及雲端緊急救護行動管理系統，因為目前越南沒有上到下一條龍的整合系統，都只有只賣一個醫材，連結到單一系統，恆順升的血糖儀、監測儀等都可以連到同一個系統，高整合性獲得越南醫療器材代理商高度興趣。

「臺灣形象展」由經濟部國際貿易局、外貿協會共同主辦，率領170家臺灣業者，計有衛福部、教育部、觀光局、桃園市政府及臺東縣政府共5個政府部會參與展覽，成功打造海外國家形象旗艦活動，不僅促成臺越業者合作，也擴大臺越之間交流。

今年的「臺灣形象展」已在印度新德里、馬來西亞檳城，以及越南河內舉辦，在這個全球貿易局勢緊繃，台灣企業勢必繼續尋找下一個值得搶先進入佔先機的市場，9月即將首度在印尼泗水、11月在菲律賓納卯登場的台灣形象展將持續為台灣企業探索新的商機市場。

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關鍵字：外貿協會,貿協,越南,台灣形象展,河內

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