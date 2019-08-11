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頂新魏家兄弟接受電視專訪　大爆魏應充入監修行「內幕」

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▲▼ 魏應充兄弟上民視接受專訪。（圖／取自民視）

▲頂新前董事長魏應充10日接受民視專訪。(圖／取自民視，下同)

財經中心／台北報導

頂新製油公司前董事長魏應充前年入監服刑，許多民眾以為他是因油品本身問題被判刑，不過他昨天(10日)接受民視專訪，無奈談到當初其實是因味全調和油包裝的橄欖圖示被認定詐欺取財，法院審判長當庭也說食品標示規範不足，希望透過判決督促修法，「沒立這個法，卻要來服這個刑，對我及魏家後代子孫都是一個污點，一定要想說如何來爭取清白。」

頂新製油公司2013年被捲入大統長基公司高振利混油案後，2014年又因越南大幸福公司進口的豬脂原料油遭檢方起訴，之後地溝油與回收油網路謠言四起，頂新製油與魏應充也被不少民眾認定是黑心企業及商人。雖然法院歷經近6年審理，判決頂新製油公司無罪，但不少民眾仍有質疑。

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▲▼ 魏應充兄弟上民視接受專訪。（圖／取自民視）

至於頂新製油越南原料油遭檢方起訴後，因全案涉多項法律歧見與爭議，歷經一、二審不同判決結果，目前仍在最高法院審理。魏應充和頂新集團四董魏應行10日接受電視台專訪，大談兄弟情與司法誤解等議題，不過網路上觀看直播的網友仍不接受，紛紛留言對電視台訪問二人表示不滿。

魏應行在訪問中提到，三哥魏應充是很傳統、很善良的人，雖然有去監所「修行」、但是他覺得自己沒做壞事，一生為善，一直相信司法，結果可能因不擅於與社會溝通，很多資訊以訛傳訛、或多或少影響司法法庭的判決。

被問到前年入監服刑的經過，魏應充也談到，當時是因為味全調和油的橄欖圖示，被認定為詐欺取財判刑2年。法院審判長當時宣判時也說，因為食品標示沒有一個規範，所以希望相關機關快去立法，但是事情已經過2年多也沒有動靜。

主持人追問是否會因為這樣感到委屈，魏應充則說，這已經是事實，沒立這個法，卻要來服這個刑，對我及魏家後代子孫都是一個污點，一定要想說如何來爭取清白。媒體無法訪問到該案審判長。不過根據過去的相關報導，當時國內有部分法律學者的確認為標示不實要到什麼程度才構成詐欺，有爭議空間。

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關鍵字：魏應充,頂新,民視,魏氏兄弟

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