影／明天再加油！汽油調降0.9元　98汽油跌破30元、95汽油創五個月新低

記者李瑞瑾／台北報導

要加油的駕駛先別急著跑加油站！台灣中油宣布明（12）日零時起調降各式汽油價格每公升0.9元及柴油價格每公升1元，調整後98無鉛汽油來到每公升29.8元、跌破30元，95無鉛汽油為每公升27.8元、創下近五個月新低。

▲ 明日零時起調降各式汽油價格每公升0.9元及柴油價格每公升1元。（圖／記者林敬旻攝）

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台灣中油宣布自明日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.9元及柴油價格每公升1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.1元。

台灣中油表示，本周國際原油受美中貿易衝突延燒及中國大陸採貨幣貶值政策抵抗美國加稅等因素影響，導致油價持續走跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶58.04美元，較前週62.75美元下跌4.71美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.331元，國內油價依公式計算跌幅為5.22%。

本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應分別調降0.9及1元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、92無鉛汽油每公升26.3元、超級柴油每公升24.1元。實際零售價格以各營業點公告為準。