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貿協前進越南！參訪工業4.0自動化汽車工廠　促成VinGroup與台合作

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▲▼ 外貿協會董事長黃志芳與VinGroup集團副總裁黎克協。（圖／貿協提供）

▲ 外貿協會董事長黃志芳（左）與VinGroup集團副總裁黎克協（右）。（圖／貿協提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

外貿協會黃志芳董事長於10日率領主管及國內業者拜訪越南第一大民營企業VinGroup，集團副總裁黎克協（Le Khac Hiep）率領集團幹部與貿協洽談雙邊合作，並安排參觀越南本土企業中唯一達到工業4.0水準的工廠—該集團自有品牌汽車Vinfast的全新自動化工廠。

黎克協表示，在越南經濟快速起飛背景下，該集團近年來積極投入包括汽機車製造、智慧醫療、智慧農業、手機通訊、電子商務及零售通路等新興產業領域，希望藉由深化與台灣企業合作關係，共享越南經濟成長紅利。黃志芳表示，台越雙邊產業互補性高，加上文化及地緣關係密切，台灣企業是VinGroup追求成長最好的合作夥伴。黃志芳邀請黎副總裁年底前率團來台，貿協將協助對台採購並促成企業合作。

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VinGroup總裁兼創辦人范日旺（Phạm Nhat Vuong）1968年出生於北越海防市，1993年在蘇聯完成大學教育後，在烏克蘭開設越南超市及生產速食麵致富。2000年將事業重心轉回越南，事業領域從房地產開始，逐步延伸到shopping mall、便利商店、渡假村、酒店、醫院、學校、農業、電商等領域，可以說所有越南人的每天生活都離不開VinGroup。2017年起事業版圖跨足到工業及科技領域，隨即開始生產越南國產品牌VinFast電動機車及汽車，並生產自有品牌VinSmart智慧手機。

VinGroup的市值約當140億美元，是越南市值最大、營收數字最高的綜合產業集團，年營業額占越南全國GDP的4.3%。而范日旺主席身價更是因此水漲船高，根據2018年3月富比士雜誌公布全球富豪榜，范日旺身價43億美元，排名第499，排名超越所有台灣企業家。

▲▼ 外貿協會董事長黃志芳與VinGroup集團副總裁黎克協。（圖／貿協提供）

▲ 黎克協陪同黃志芳及貿協秘書長葉明水參觀Vinfast生產線。（圖／貿協提供）

本次團員受邀參觀位於海防市Vinfast汽車製造工廠，該汽車標榜「越南本色、義大利設計、德國技術、國際標準」，因此多項製造技術來自歐洲BMW、ABB及西門子等歐洲大廠，單單焊接塗裝工廠就超過1200支機器人手臂，堪稱是越南本土企業中唯一達到工業4.0水準工廠。該集團2017年宣布投入Vinfast汽車製造後，即投入15億美元在海防市郊打造335公頃的大型汽車製造園區，今年7月正式量產1款轎車及1款SUV，估計下一階段將再投入20億美元，希望達到2025年年產50萬輛汽車目標。

黃志芳對黎克協表示，台灣汽車零配件產業鏈完整，產品品質佳，在國際汽車產業中扮演重要角色，除祝福Vinfast成功外，亦希望VinGroup可以將台灣汽車零配件產品納入其採購體系。

黃志芳強調，台灣製造業發達，多項產業在國際市場上具有競爭力，所以除了汽車製造領域外，仍有許多優秀台灣企業值得成為VinGroup合作夥伴，外貿協會是台灣與國外企業媒合平台，海內外商機連結的橋梁、透過貿協的協助是最有效連結台灣企業界方式。黎克協也允諾，年底前一定到訪台灣，希望外貿協會能針對其企業發展需求，介紹更多優質的台灣企業給VinGroup，創造兩國產業的合作契機。

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關鍵字：外貿協會,貿協,越南,VinGroup,VinFast

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