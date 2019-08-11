日韓成美中貨幣戰最大輸家　亞太經濟體全受拖累

▲ 人民幣匯率成為美中貿易戰武器。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

受到川普加徵關稅的影響，大陸的經濟遭遇了嚴重的損害，而且連鎖效應才剛剛開始。亞洲第二和第四大經濟體—日本與南韓，將成為人民幣貶值的受害者；且這一影響不僅在東北亞，包含整個亞太地區都可能被拖累。

William Pesek在投書至《日經新聞》的評論中指出，人行在8月5日允許人民幣自2008年以來、首次貶破7比1美元的重要心理關口，可見中國國家主席習近平對於川普9月即將加徵的3000億美元商品關稅感到威脅。在人民幣貶破7元的幾個小時後，美國財政部將中國大陸列為「貨幣操縱國」，這也是自1994年以來的首次。

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過去兩年半的時間裡，北京政府一直支撐人民幣匯率，而不是讓人民幣貶值，以安撫美國的保護主義。然而這一個巨大、債務纏身、人均收入低於1萬美元的開發中國家的貨幣，正面臨貿易戰帶來的資本流失。

雖然中美貿易戰造成亞洲經濟局勢不樂觀，但好消息是到目前為止，中國人民銀行並不允許人民幣急劇下跌。習近平政府希望避免世界市場恐慌，還希望避免川普和反北京顧問的反彈進一步升級，其中包括《致命中国》（Death by China）的共同作者彼得．那法若（Peter Navarro）。

而壞消息是，人民幣跌至7元以下，表示美國和中國大陸已經失去了貿易協議的所有希望，這直接打擊了其亞洲其他國家的競爭力。Gavekal Research關注大陸市場的Arthur Kroeber表示，「中美關係惡化將對今年下半年的經濟信心和市場情緒造成重大負面影響。」William Pesek認為，這也是2019年下半年將造成日本、韓國和東南亞經濟放緩所需要的原因。

▲ 中美間的貿易戰也影響其他亞太國家的經濟發展。（圖／路透）

William Pesek分析，韓國目前的情況已經很糟糕，但中美貿易戰將使情況變得更糟。 韓國經濟首當其沖地受到大陸經濟放緩的影響，7月份，韓國對大陸的出口額下降16.3%、半導體出貨量下降超過28%。當韓國經濟增長放緩時，青年失業率10.5%、通貨膨脹率0.6%，匯率逆風明顯不受歡迎。

在日本也是如此，6月份實際工資連續第六個月下降，這對安倍近七年控制通貨膨脹的努力造成了打擊。由於投資者在中美貿易戰中尋求避難所，因此讓日圓正在飆升，更降低了日本公司將在2020年之前增加薪水的可能性。

儘管安倍最不想要的是加入中國大陸的貨幣操縱行列，但日本央行和安倍財政部將對日元設置上限，也讓市場充滿了熱議。

即使大陸威脅要將其匯率「武器化」，但正如資本經濟學家Julian Evans-Pritchard所說，日本更傾向於在美國貿易談判之前遏制緊張局勢。

除了日、韓，東南亞其他國家也是如此。雖然印尼、馬來西亞、泰國和其他國家的貨幣不再與美元掛鉤，但仍保持一定程度聯繫，因為這是支撐當地工業發展的要素。

人民幣的下滑使越南的工廠競爭力下降、使泰國的海灘度假村和新加坡的購物區對大陸遊客來說相對不那麼實惠，並增加了菲律賓、印尼和馬來西亞等國更多的降息的壓力，也使得澳洲為大陸企業提供的鐵礦石、銅和其他資源更加昂貴。

William Pesek表示，如果川普持續積極削弱美元，與大陸形成一場拉鋸戰，也會讓亞洲其他國家失去平衡。