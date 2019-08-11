蘋果被OPPO超越！出貨量遭踢出世界前三　華為靠大陸市場逆勢增長

▲ iPhone新機因價格過於昂貴，導致用戶延長使用時間。（圖／記者邱倢芯攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

蘋果新款iPhone的銷量近期有所下降，在2019年第二季度的IHS Markit全球頂級智能手機製造商名單中排名第四，落後於三星、華為和OPPO。分析師表示，這是因為隨著新型號價格的上漲，用戶對舊型號的使用時間越來越長的緣故。

根據Business Insider報導，蘋果在2019年第二季度的IHS Markit全球頂級智慧型手機製造商名單中排名第四，落後於三星、華為和OPPO。

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根據IHS的數據，蘋果在第二季出貨了3530萬部iPhone，佔據了智慧型手機市場的11%，被OPPO的3620萬部手機超越。

而星和華為雖然最近在美國遇到了瓶頸，但卻出貨了7510萬部和5870萬部手機，市場份額分別為23%和18%，三星仍然是智慧型手機出貨量冠軍。

iPhone銷售量在第一季以創紀錄的速度下滑，同比下降11.8%至260億美元。分析師表示，這是因為用戶避免爭奪更新、更昂貴的型號，拉長了使用舊手機的時間；除此之外，蘋果拒絕製造吸引新興市場用戶的廉價iPhone，這意味著它已經錯過了一些關鍵受眾，並給予其競爭對手獲利的機會。

雖然iPhone的銷售額目前不到蘋果公司整體收入的一半，但蘋果也看到了其他產品（如Apple Watch）的市場增長。

▲ 華為靠中國大陸的銷售提升了出貨量。（圖／記者湯興漢攝）

另一方面，IHS數據顯示，華為也設法在最近的美國貿易禁令中存活下來。IHS研究和分析總監Jusy Hong表示，這是因為它提升了在中國大陸的銷售額。

Jusy Hong補充，「在第一季度表現強勁之後，華為是為數不多、能夠在第二季度逆轉市場整體負面趨勢的智慧型手機製造商之一。華為能夠通過增加中國大陸手機銷量，來取代國際出貨量下降。」但也提醒，華為的國際銷售業務，在下個季度可能就會受到禁令的嚴重影響。