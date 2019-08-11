專訪／金融科技宅男　將來銀行總經理梅驊「漫畫是本命」

▲將來銀行籌備處董事長鍾福貴(中)、將來銀行籌備處總經理梅驊(左)。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

「我喜歡看書，尤其是看漫畫、武俠小說，尤其JOJO是我的本命」將來銀行總經理梅驊談到個人嗜好、興趣時，開頭就這麼說。

從梅驊的臉書裡的自我介紹，就可以看出他對武俠小說、漫畫的熱愛，他的臉書自嘲「中年、微胖 擅長兩輪的交通工具，最愛的書籍是漫畫，常常夢想男塾熱血」。提到漫畫、武俠小說，梅驊眼睛都亮起來了，且如數家珍並且還能點評各種故事的最新劇情，除了JOJO是他的本命之外，喬靖夫的武俠漫畫「武道狂之詩」寫得實在太好了、陳某的「火鳳燎原」、「黑執事」都是他的愛。

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而且很多類型、題材的漫畫他都涉獵，不論是武俠、運動類、甚至連少女漫畫他都有接觸，他很喜歡「世界觀」很龐大的漫畫。

梅驊說，連他的兒子、女兒玩電動玩具裡的角色不清楚，還要問他這個「老爸」，這點令他挺驕傲的。有很多男人會蒐集名錶、高級汽車，但他喜歡「蒐集整套漫畫」，甚至還有「灌籃高手」全套漫畫、海報等，外人也許不懂，梅驊卻認為，這是「男人的浪漫」。

另外，除了漫畫之外，梅驊的「辦活動、社群」能力也是相當強，梅驊說，過去他會寫程式、自己辦社群。

他還曾經是「全國最大的蘋果電腦社群管理者」，當時會員還有上萬人，甚至包含五月天的怪獸等，都是會員之一，當時他們每年都會辦線下活動，有一年他們辦聖誕節活動，參加的人數就超過300人。梅驊說，喜歡的事情就會有熱情，就不會計較它會帶來利益有多少，而他在工作的態度也是如此。

▼將來銀行籌備處總經理梅驊蒐集的灌籃高手。（圖／梅驊提供）