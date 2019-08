專訪／最會換工作的總經理！將來銀來總經理梅驊　帶著祝福往上爬

▲將來銀行籌備處總經理梅驊。(圖/記者吳靜君攝)

記者吳靜君/台北報導

外界總是認為,一個年輕人換很多工作的刻板印象是「沒定性」、「快閃族」等,但是這個總經理很不一樣,他的職涯已經換了15個工作,不僅沒有留下壞口碑,而且還愈換愈好,這個人就是將來銀行籌備處的總經理梅驊。

出身電商專業的梅驊,給人的印象與一般金融業傳統銀行的經理人很不同,圓圓胖胖的身材就給人一種平易近人的氣息,與他聊天,就可以感受到他的熱情和活力,員工也跟他如同兄弟一般,他最常被稱呼的卻是「小梅子」、「梅大」。

LOHAS原則 工作中兼顧熱情與專業

梅驊對工作原則是「LOHAS」,包含Love(愛)、Open(開放)、Hug(擁抱)Available(可得性)以及Skill(專業技能)。除了熱愛自己的工作之外,也抱著開放的心態,走出同溫層,接觸自己不熟悉或事務,不只專注於自己熟悉的領域,陌生或者是非他專業的領域,他都很有興趣;另外擁抱以及給予同事的支持,不抱著「這件事情不關我的事」、「又不是我的責任」的觀念,努力去參與、甚至積極爭取跨領域的工作,接觸原本沒有機會接觸的領域。

當然專業技能對於員工來說更是不可缺,梅驊說,當他想到覺得有趣或者是能夠推廣的專案,在提案前他都已經將專案執行方式、解決方式和績效評估完整的一套計畫提給主管,讓主管具體知道他的想法、支持他。

換工作 要帶著同事、主管祝福離開

梅驊雖然有15個工作經歷,但是他換工作有兩項原則,一,當一個專案結束之後,或者在一份工作當中累積一定的成績之後,才考慮換工作;其次,就是要帶著「原東家主管、老闆的祝福」離開,若沒有原東家的主管和老闆的祝福,他不會輕易換工作。

很多年輕人換工作,收到新公司錄取通知後,向原公司辭職就等著離職,沒有考慮到原公司的立場;但梅驊不同,他會先跟原公司表達有異動的念頭,並且在得到原公司的主管、以及老闆的祝福後,才會接受新公司的錄取,為自己「留下好口碑」,而這點卻是很多年輕人會忽略。

曾經替候選人打選戰 梅驊認為「很有趣」

在選擇下一份工作時,他會考慮是否有新的經驗、體驗,例如梅驊現在投身純網銀的產業,該新產業明年即將進入台灣的銀行市場,對台灣而言,是一種新型態的銀行營業方式,對梅驊來說也是新的體驗和經驗,行如何能夠幫助它順利開業、步入正軌,他也坦言,「壓力真的很大」但他也覺得是「有趣的」 。

「有趣的」是他選擇下一份工作的重另一個重要因素,純網銀如此、梅驊過去的工作經驗也是如此。他還曾經幫候選人打過選戰,當時堅持不打「負面選舉」、「不抹黑」,採取「塑造候選人正面的形象」等,最後還取得了勝選。

梅驊提到,換工作並不是考慮「3、5年之後要變成做到什麼位置」他的想法是,現在世界變化太快,誰也不知道3、5年後會如何,他認為應該把握當下、努力做好當下的工作,參與多元、跨領域的工作,對於自己才有幫助。

不過,梅驊一份工作最短半年,最長則是長達8年,所以在一家公司長短並不重要,對他而言重要性在於是否完成「任務」。

將來銀行籌備處 找「do Something diffrrent」的夥伴

純網銀將來銀行預計明年正式開業,現在也正在如火如荼籌備,以及招兵買馬當中,預計在開業之前在開業前能希望增加到200~300人。而將來銀行要的人才,囊括三大領域,包括資訊科技、金融、人文領域的人才,都是他們需要的。

現在,將來銀行籌備處的臉書上即寫著「我們要找的是,想和我們一起 do something different 的夥伴。」加入的夥伴可以真摯地感受到這個「很不傳統」的總經理A.K.A.小梅子、梅大對於純網銀這個志業的熱忱。

▼將來銀行籌備處總經理梅驊小檔案。(製表/記者吳靜君)