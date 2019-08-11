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專訪／最會換工作的總經理！將來銀來總經理梅驊　帶著祝福往上爬

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▲▼將來銀行籌備處總經理梅驊。（圖／記者吳靜君攝）

▲將來銀行籌備處總經理梅驊。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

外界總是認為，一個年輕人換很多工作的刻板印象是「沒定性」、「快閃族」等，但是這個總經理很不一樣，他的職涯已經換了15個工作，不僅沒有留下壞口碑，而且還愈換愈好，這個人就是將來銀行籌備處的總經理梅驊。

出身電商專業的梅驊，給人的印象與一般金融業傳統銀行的經理人很不同，圓圓胖胖的身材就給人一種平易近人的氣息，與他聊天，就可以感受到他的熱情和活力，員工也跟他如同兄弟一般，他最常被稱呼的卻是「小梅子」、「梅大」。

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LOHAS原則　工作中兼顧熱情與專業

梅驊對工作原則是「LOHAS」，包含Love(愛)、Open(開放)、Hug（擁抱）Available(可得性)以及Skill(專業技能)。除了熱愛自己的工作之外，也抱著開放的心態，走出同溫層，接觸自己不熟悉或事務，不只專注於自己熟悉的領域，陌生或者是非他專業的領域，他都很有興趣；另外擁抱以及給予同事的支持，不抱著「這件事情不關我的事」、「又不是我的責任」的觀念，努力去參與、甚至積極爭取跨領域的工作，接觸原本沒有機會接觸的領域。

當然專業技能對於員工來說更是不可缺，梅驊說，當他想到覺得有趣或者是能夠推廣的專案，在提案前他都已經將專案執行方式、解決方式和績效評估完整的一套計畫提給主管，讓主管具體知道他的想法、支持他。

換工作　要帶著同事、主管祝福離開

梅驊雖然有15個工作經歷，但是他換工作有兩項原則，一，當一個專案結束之後，或者在一份工作當中累積一定的成績之後，才考慮換工作；其次，就是要帶著「原東家主管、老闆的祝福」離開，若沒有原東家的主管和老闆的祝福，他不會輕易換工作。

很多年輕人換工作，收到新公司錄取通知後，向原公司辭職就等著離職，沒有考慮到原公司的立場；但梅驊不同，他會先跟原公司表達有異動的念頭，並且在得到原公司的主管、以及老闆的祝福後，才會接受新公司的錄取，為自己「留下好口碑」，而這點卻是很多年輕人會忽略。

曾經替候選人打選戰　梅驊認為「很有趣」

在選擇下一份工作時，他會考慮是否有新的經驗、體驗，例如梅驊現在投身純網銀的產業，該新產業明年即將進入台灣的銀行市場，對台灣而言，是一種新型態的銀行營業方式，對梅驊來說也是新的體驗和經驗，行如何能夠幫助它順利開業、步入正軌，他也坦言，「壓力真的很大」但他也覺得是「有趣的」 。

「有趣的」是他選擇下一份工作的重另一個重要因素，純網銀如此、梅驊過去的工作經驗也是如此。他還曾經幫候選人打過選戰，當時堅持不打「負面選舉」、「不抹黑」，採取「塑造候選人正面的形象」等，最後還取得了勝選。

梅驊提到，換工作並不是考慮「3、5年之後要變成做到什麼位置」他的想法是，現在世界變化太快，誰也不知道3、5年後會如何，他認為應該把握當下、努力做好當下的工作，參與多元、跨領域的工作，對於自己才有幫助。

不過，梅驊一份工作最短半年，最長則是長達8年，所以在一家公司長短並不重要，對他而言重要性在於是否完成「任務」。

將來銀行籌備處　找「do Something diffrrent」的夥伴

純網銀將來銀行預計明年正式開業，現在也正在如火如荼籌備，以及招兵買馬當中，預計在開業之前在開業前能希望增加到200～300人。而將來銀行要的人才，囊括三大領域，包括資訊科技、金融、人文領域的人才，都是他們需要的。

現在，將來銀行籌備處的臉書上即寫著「我們要找的是，想和我們一起 do something different 的夥伴。」加入的夥伴可以真摯地感受到這個「很不傳統」的總經理A.K.A.小梅子、梅大對於純網銀這個志業的熱忱。

▼將來銀行籌備處總經理梅驊小檔案。（製表／記者吳靜君）

▲▼將來銀行籌備處總經理梅驊小檔案。（製表／記者吳靜君攝）

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關鍵字：純網銀,將來銀行,許可,規劃,執照,金管會,資訊安全,金融科技,新型態

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