台積電少不了它！旭然受惠半導體訂單暢旺　下半年營運看好

▲旭然國際總經理何兆全表示，受惠半導體、電子、食品、化學等產業過濾訂單需求持續暢旺，對下半年營運展望審慎樂觀。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台積電供貨商旭然國際受惠半導體訂單報喜，目前在手訂單能見度到第四季，半導體、電子、食品及化學等產業過濾訂單，下半年可望展現良好備貨力道，挹注營運表現可期。

過濾大廠旭然國際，是台灣少數自有品牌生產濾材薄膜及濾心等設備的廠商，從半導體巨擘台積電到可口可樂，無論是用來過濾製程中所需要的水，或是用以廢水回收再利用，都要用到旭然所生產的薄膜。

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旭然表示，第二季受惠美國、亞洲等地區電子、半導體、食品及化學等產業過濾需求暢旺，其中受惠台商加大投資台灣、東南亞等地區，帶動過濾耗材於美國、亞洲地區營收比重攀升至24％、62％。

旭然指出，採取優化案源、產品銷售結構策略，讓第二季毛利率保持44％水準，由於營業費用的增加影響，致第二季營業利益率為10％，但隨著下半年步入出貨旺季，有機會看見下半年營業費用率可望顯著降低，創造集團營運獲利之精進。

展望2019年第三季，旭然看好整體營運將逐步回歸成長軌道，並保持逐季成長動能，旗下雲科一、二廠亦於上半年獲國際面板大廠液體過濾產品、生產產線認證，有助於推升下半年過濾耗材產品出貨量，再加上大型濾殼設備訂單將陸續恢復出貨表現，有望帶動旭然未來營運良好動能。