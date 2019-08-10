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捷安特陸官網標「中國台灣」　網友：抵制Ubike

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▲▼YouBike微笑單車,UBike,臺北市公共自行車租賃系統（圖／記者季相儒攝）

▲YouBike的營運商為捷安特。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

繼一芳台灣水果茶日前在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」後，手搖飲料店掀起一波「表態潮」。稍早，有網友發現捷安特中國大陸官網將台灣標示為「Taiwan.China 中國台灣」，在網路掀起熱議。

台灣水果茶一芳事件一波未平，現在更多知名手搖飲店也捲入風波，包括COCO都可、50嵐、珍煮丹、迷客夏等手搖飲品牌陸續被發現在大陸官網使用「中國台灣」等字眼。稍早有網友也在捷安特中國大陸官網上發現其將台灣標示為中國台灣，不過在國際官網上卻僅有「Taiwan」。

請繼續往下閱讀...

▼捷安特中國大陸官網將台灣中國台灣。（圖／截自捷安特中國大陸官網）

▲▼捷安特將台灣中國台灣。（圖／截自捷安特、美利達中國大陸官網）

同為台灣知名自行車品牌的美利達，也被發現在中國大陸官方商城的服務門店中，將台灣標示為「台灣省」，不過同樣在全英文的網站上僅顯示「Taiwan」。

▼美利達中國大陸官方商城的服務門店將台灣標示為「台灣省」。（圖／截自美利達中國大陸官網）

▲▼捷安特將台灣中國台灣。（圖／截自捷安特、美利達中國大陸官網）

對此，網友在PTT留言表示「太可惡了，拒騎！」、「後天巨大股票向上還向下？」、「捷安特要買一送一嗎？我想換車了」；也有網友諷刺道：「看來嚼青（覺青）要抵制Ubike了，呵呵」、「騎了youbike你也是個中國人了」、「繼續追殺下去，食衣住行都會影響，很不方便」。

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關鍵字：捷安特,美利達,腳踏車,中國台灣

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