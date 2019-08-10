　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

懷特生技新藥獲肯定　通過美國發明專利

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲懷特生技總經理鄭建新,美吾華集團執行董事李伊伶,總裁陳寬墀,董事長李成家,安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為美吾華集團執行董事李伊伶、總裁陳寬墀、安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導　

懷特生技（4108）宣布，歷時逾2年研究，證實旗下新藥能促進巨噬細胞朝「強化免疫系統、抑制腫瘤細胞生長」的M1類型分化，以案件名稱「METHOD FOR ENHANCING EFFECT OF IMMUNOTHERAPY FOR CANCER」，通過美國商標專利局(USPTO)審查和核准，成功取得專利。

懷特生技執行董事李伊伶表示，旗下新藥是通過TFDA核准的處方新藥，上市後仍持續進行相關研發、拓展臨床應用，最新一項超過2年的研究，發現該處方新藥能促進巨噬細胞在分化時，朝著能「強化免疫系統、抑制腫瘤細胞生長」的M1類型分化，減少分化為「易受腫瘤影響、對腫瘤有利」的M2類型。

請繼續往下閱讀...

最新研究成果近日以案件名稱「METHOD FOR ENHANCING EFFECT OF IMMUNOTHERAPY FOR CANCER」，通過美國商標專利局(USPTO)審查和核准，並初步證實，該處方新藥「黃耆多醣注射劑」具有抑制腫瘤細胞生長的效果，有利身體免疫系統的活化。

李伊伶指出，「黃耆多醣注射劑」本身就是一種免疫調節劑，透過最新研究成果，以及美國專利的取得，已初步證明該藥物在免疫治療領域，將扮演重要角色，未來可和開發免疫治療藥物的藥廠進行授權合作，進一步探討臨床應用。

ET快訊
警界不倫戀！已婚53歲副所長與23歲女警同寢42分鐘全都錄
利奇馬重創浙江13死！200間房屋倒塌「道路被沖斷」
ET總統民調／蔡英文領先拉大！韓國瑜下跌6.1％

關鍵字：懷特生技,黃耆多醣注射劑,李伊伶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

懷特生技新藥獲肯定　通過美國發明專利

中芯國際愛用台積人　再砸重金延攬楊光磊任獨董　

全台美容業大查稅？　勿慌！　財政部：網路謠言非事實

7月稅收1,501億元　年減8.1%　前7月續創同年新高

佳世達斥資18.2億元取得聚碩35%股權　聯合艦隊戰略有成

團購夯品「帶路貨」發威　全家中秋預購業績年增七成

停電戶數3148戶集中新北市、新竹縣　台電：已派員搶修中

颱風來襲全台仍有3148戶停電！台電：緊急搶修中

富士康衡陽廠要求實習生超時加班　鴻海開除失職廠長「決不寬貸」

楊金龍獲全球央行總裁評級最高等「A」　優於聯準會主席鮑爾

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

白嫩雞母蟲變身「戰神大兜蟲」！從化蛹到羽化...療癒過程全紀錄

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

JJ媽飛新加坡看偶像容祖兒！　 驚：原來兒子是她的嘉賓！

邕聖祐man背金香起到保健室　回應女方告白：我也喜歡妳！！

懷特生技新藥獲肯定　通過美國發明專利

中芯國際愛用台積人　再砸重金延攬楊光磊任獨董　

全台美容業大查稅？　勿慌！　財政部：網路謠言非事實

7月稅收1,501億元　年減8.1%　前7月續創同年新高

佳世達斥資18.2億元取得聚碩35%股權　聯合艦隊戰略有成

團購夯品「帶路貨」發威　全家中秋預購業績年增七成

停電戶數3148戶集中新北市、新竹縣　台電：已派員搶修中

颱風來襲全台仍有3148戶停電！台電：緊急搶修中

富士康衡陽廠要求實習生超時加班　鴻海開除失職廠長「決不寬貸」

楊金龍獲全球央行總裁評級最高等「A」　優於聯準會主席鮑爾

「哥哥對海外市場沒興趣」　KOI Thé是50嵐創辦人大妹開的

《朵拉》可能成為系列電影！導演「超愛女主角」證實：沒理由不做

「台劇女星」認愛195cm籃球星二代！　見過雙方家長：朝結婚前進

熱戀結束就是分手？「愛情保鮮」8大原則　培養更深厚的關係

中職／兄弟9月8日「K歌之王」　女神田馥甄降臨

英國人今夏將花1千億買5000萬件新衣！　只穿一次就丟

七夕情人節剛過…南投提供免費愛滋篩檢試劑　超商就可領取

政大雄鷹盃／DJ小謝行程滿檔　世界盃確定亮相

政大雄鷹盃／北京清大輕取台師大　5戰全勝奪冠

他跌倒大街上「下體痛到噴淚」　照X光傻眼「子孫根白骨化」當場落寞回家！

色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶...

財經熱門新聞

專家預估下周油價出爐　95汽油..

做清潔不卑微！34歲男樂當家事..

謝金河：戴誠志相信大同董座林郭..

即／威力彩18.2億號碼出爐！..

中芯再砸重金延攬台積大將楊光磊

勞團喊出：基本工資月薪漲幅超越..

儘管苗栗縣沒放假　群聯宣布放假

超級研究中心　藏身北科大幕後

富士康衡陽廠要求實習生超時加班..

佳世達斥資18.2億元取得聚碩..

郵局不能領200元了！中獎發票..

誰說沒22K了！這兩職業低薪嚴..

影／不當冤大頭　專家建議：三大..

資方堅決不讓基本工資！　再向政..

更多熱門

相關新聞

懷特生技國際盃捷報　獲韓國、澳洲、中國大陸大廠合作

懷特（4108）今（23）日宣布，適逢2019亞洲生技大會BIO Asia-Taiwan即將登場，除了國內業績屢創新高，國際盃皆陸續傳出捷報，包括新藥切入韓國市場，並與澳洲大廠簽署合作備忘錄，更在雙城論壇期間，吸引上海醫藥集團和上海复星醫藥洽談授權。

懷特生技「癌因性疲憊症」新藥申請健保

懷特「癌因性疲憊症」新藥獲國際肯定

雙城生技新藥合作　台專家提5大策略

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆：喝水好了

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相

劉真首曝「3歲女兒真面目」！

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶手身分

手搖飲之亂！館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」

突開車門害噴飛　女騎士撞3車被輾慘死

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵粉一喝傻眼

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏也中槍

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

颱風天還出動灑水車　網曝光真相

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

更多

最夯影音

更多

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面