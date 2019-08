懷特生技新藥獲肯定　通過美國發明專利

▲左起為美吾華集團執行董事李伊伶、總裁陳寬墀、安克生醫總經理李伊俐。(圖/記者姚惠茹攝)

記者姚惠茹/台北報導

懷特生技(4108)宣布,歷時逾2年研究,證實旗下新藥能促進巨噬細胞朝「強化免疫系統、抑制腫瘤細胞生長」的M1類型分化,以案件名稱「METHOD FOR ENHANCING EFFECT OF IMMUNOTHERAPY FOR CANCER」,通過美國商標專利局(USPTO)審查和核准,成功取得專利。

懷特生技執行董事李伊伶表示,旗下新藥是通過TFDA核准的處方新藥,上市後仍持續進行相關研發、拓展臨床應用,最新一項超過2年的研究,發現該處方新藥能促進巨噬細胞在分化時,朝著能「強化免疫系統、抑制腫瘤細胞生長」的M1類型分化,減少分化為「易受腫瘤影響、對腫瘤有利」的M2類型。

最新研究成果近日以案件名稱「METHOD FOR ENHANCING EFFECT OF IMMUNOTHERAPY FOR CANCER」,通過美國商標專利局(USPTO)審查和核准,並初步證實,該處方新藥「黃耆多醣注射劑」具有抑制腫瘤細胞生長的效果,有利身體免疫系統的活化。

李伊伶指出,「黃耆多醣注射劑」本身就是一種免疫調節劑,透過最新研究成果,以及美國專利的取得,已初步證明該藥物在免疫治療領域,將扮演重要角色,未來可和開發免疫治療藥物的藥廠進行授權合作,進一步探討臨床應用。