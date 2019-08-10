懷特生技新藥獲肯定　通過美國發明專利

▲左起為美吾華集團執行董事李伊伶、總裁陳寬墀、安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

懷特生技（4108）宣布，歷時逾2年研究，證實旗下新藥能促進巨噬細胞朝「強化免疫系統、抑制腫瘤細胞生長」的M1類型分化，以案件名稱「METHOD FOR ENHANCING EFFECT OF IMMUNOTHERAPY FOR CANCER」，通過美國商標專利局(USPTO)審查和核准，成功取得專利。

懷特生技執行董事李伊伶表示，旗下新藥是通過TFDA核准的處方新藥，上市後仍持續進行相關研發、拓展臨床應用，最新一項超過2年的研究，發現該處方新藥能促進巨噬細胞在分化時，朝著能「強化免疫系統、抑制腫瘤細胞生長」的M1類型分化，減少分化為「易受腫瘤影響、對腫瘤有利」的M2類型。

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最新研究成果近日以案件名稱「METHOD FOR ENHANCING EFFECT OF IMMUNOTHERAPY FOR CANCER」，通過美國商標專利局(USPTO)審查和核准，並初步證實，該處方新藥「黃耆多醣注射劑」具有抑制腫瘤細胞生長的效果，有利身體免疫系統的活化。

李伊伶指出，「黃耆多醣注射劑」本身就是一種免疫調節劑，透過最新研究成果，以及美國專利的取得，已初步證明該藥物在免疫治療領域，將扮演重要角色，未來可和開發免疫治療藥物的藥廠進行授權合作，進一步探討臨床應用。