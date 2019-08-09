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中芯國際愛用台積人　再砸重金延攬楊光磊任獨董　

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▲▼中國大陸半導體廠中芯國際。（圖／取自中芯官網）

▲陸半導體廠中芯國際。（圖／取自中芯官網）

記者周康玉／台北報導

為了力拼半導體自主，大陸半導體廠中芯國際不惜大力挖角台灣半導體人才。7日於港交所公告，中芯國際委任前台積電大將楊光磊擔任獨立董事與薪酬委員會成員，並且一年將獲得50000美元薪酬（約新台幣156.8萬元），以即可認購18.75萬普通股和18.75萬受限制股。

中芯強調，楊光磊的董事職屬於第三類獨立非執行董事，自2019年8月7日起至2020年股東週年大會止，每三年一次輪值退任。

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中芯國際極愛聘用台積電人，光是其創立之時，創立者之一張汝京就曾在台積電任職過，目前公司聯合執行長為曾任職過三星與台積電的梁孟松、趙海軍；前台積電共同營運長蔣尚義亦於2016年接任中芯國際獨立董事。

楊光磊今年59歲，1981年畢業於台大電機系，1986年獲得加州大學伯克萊分校電機電腦所博士學位。此後在海外展開精彩的半導體生涯。1986年至1989年，在麻省理工學院林肯國家實驗中心擔任研究員；自1989年至1994年，彼於美國惠普公司擔任高級技術員；自1994年至1995年，於新加坡特許半導體公司擔任高級經理。

楊光磊自1995年後回到台灣，分別在華邦電擔任研發處長，世大積體電路任工程處長，1998年後的十年間都在台積電任職，先後在台灣及美國分公司擔任過研發處長，去（2018）年自台積電先進技術管理辦公室退休。

中芯國際從創立之初，就開始挖台積人。2000年，台積電購併張汝京創辦的世大半導體後，張汝京便帶著台積電上百名員工到上海創辦中芯國際。

中芯國際因此遭台積電告竊取機密與侵權。2009年，中芯與台積電為長達八年的商業機密剽竊案達成和解協議，中芯判賠台積電兩億美元，更將無償授予台積電8％中芯股權，張汝京倉皇卸下中芯國際執行長一職。

然而中芯挖角的步伐未停歇，除了持續挖角中階研發工程師，高層也總有台積人的一席之地，2016年，延攬台積電共同營運長蔣尚義接任中芯國際獨立董事，並於6月卸任。

▼中芯國際最新公布董事會成員。（圖／翻攝自中芯國際公告）


 ▲▼中芯國際愛用台積人　砸重金延攬楊光磊任獨董　。（圖／翻攝自中芯國際公告）

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