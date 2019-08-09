全台美容業大查稅？　勿慌！　財政部：網路謠言非事實

▲近日社群群組傳出國稅局佯裝消費者電話詢問，卻有查稅的行動，財政部澄清非事實（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

近日有Line群組轉貼，國稅局開始針對美髮業查稅，已經有數位老闆接到電話假裝要消費詢問，包含設計師人數、座位、坪數以及染燙、洗髮的消費金額，近而多課15%～25%的稅，財政部表示，此等網路訊息並非事實。

財政部表示，近日有Line群組轉貼「國稅局開始針對美髮業查稅，已經數位老闆反映接到電話假裝要消費詢問設計師幾位？位子幾張？坪數多大？再進而問燙染多少？剪髮多少？洗髮多少？會多課稅15~25%的稅，這奧步大家請小心！」財政部表示，網路訊息，尚非事實；財部並強調，不會利用電話佯裝客戶查營業人稅。

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財政部說明，理髮業屬營業性質特殊的營業人，依加值型及非加值型營業稅法第13條第1項、同法施行細則第10條及統一發票使用辦法第4條規定，得按1%稅率查定課徵營業稅，免申報銷售額及免開立統一發票，其銷售額不受統一發票使用標準的限制。

但是美容、理髮店的營業人如果有兼售洗髮水、洗髮精、美容保養品等，則就是屬於理髮、美容範疇以外的其他營業項目，依其營業性質及能力，如已達使用統一發票標準者，其理髮、美容的銷售額應併同核定使用統一發票，並自核定後按5%稅率課徵營業稅。

為落實營業稅課徵，財政部各地區國稅局每年會不定期派員實地辦理稅籍清理，屬一般例行性作業，上開網路流傳國稅局開始對全台美容業查稅一情，與事實不符。財政部強調，國稅局不會利用電話佯裝客戶對營業人查稅；如確有需要，會正式發文通知。