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7月稅收1,501億元　年減8.1%　前7月續創同年新高

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(9)日公布稅收，根據統計，7月實徵淨額1,501億元，較去年同月減少133億元，年減率為-8.1%。累計前7月實徵淨額1兆5,158億元，較上年同期增加188億元，年增1.3%，續創歷年同期新高。前7月的稅收占全年的預算數為63.5%。

各項稅目顯示，7月實徵淨額與去年同月比較，以綜合所得稅減少132億元、證券交易稅減少13 億元、菸酒稅減少11億元較多，而營業稅則是增加11億元。

請繼續往下閱讀...

累計1至7月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加428億元、遺產稅增加37億元、土地增值稅增加30億元較多。但是綜合所得稅減少147億元、證券交易稅減少 134億元、菸酒稅減少21億元。

綜所稅退稅因素　7月減少年減五成

財政部解釋，7月的綜所稅較去年同期減少了132億元，減幅-55.0%，主要是因為實施所得稅優化方案，調高四大扣除額(標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額及幼而學前扣除額)，致使退稅金額大幅增加，以及盈餘分配所得扣繳稅款入帳時間差異所致。累計前7月實徵淨額 3,299 億元，較上年同期減少147億元，減幅4.3%，也因結算申報稅額減少，退稅金額增多，以及盈餘分配所得扣繳稅款減少影響。

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關鍵字：財政部,稅收統計,綜所稅,退稅,年減8%

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