團購夯品「帶路貨」發威　全家中秋預購業績年增七成

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團購夯品「帶路貨」發威　全家便利商店中秋預購業績年增七成

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▲受惠團購夯品「帶路貨」策略奏效，全家便利商店今（8）日發佈最新財報，七月合併營收達69億元，年增8.26％。圖為全家便利商店董事長葉榮廷。（圖／記者湯興漢攝）

▲受惠團購夯品「帶路貨」策略奏效，全家便利商店今（8）日發佈最新財報，七月合併營收達69億元，年增8.26％。圖為全家便利商店董事長葉榮廷。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠團購夯品「帶路貨」策略奏效，全家便利商店今（8）日發佈最新財報，七月合併營收達69億元，年增8.26％；全家主管表示，團購夯品推升中秋預購業績年增七成，挹注營運表現。

全家主管表示，整體七月的營運績效中，鮮食表現最為突出，成長近一成二。尤其在氣溫飆高與新品推陳出新下，杯裝飲料的成長力道始終強勁，推升今年前七月累計營收達442.79億元，較去年同期成長8.37％。

請繼續往下閱讀...

截至七月底為止，全家在全台的總店舖數已達3443家，全家表示，鮮食中的微波主食與調理麵品群表現亮眼，七月營收成長近一成，聯名燉飯系列亦有效帶動了消費者的關注。

另外，日式舒芙蕾布丁和厚布丁等甜點新品引發話題，也帶動冷藏甜點成長超過一成。自四月上市以來就好評不斷的「匠吐司」，銷售持續亮眼，麵包吐司品群已連續數月年增超過一成五以上。

展望八月營運，全家表示，為搶攻旺季高溫商機，除將持續有多款鮮食新品、杯裝飲料上市外，在全家會員破千萬之際，更推出各種促銷活動與互動遊戲，預計皆將為業績與來客帶來新動能。

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