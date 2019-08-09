關節活動有嘎嘎聲無法伸直或屈曲　小心退化性關節炎上身

▲邵崇榮醫師指出，透過「雙側固定高位脛骨截骨手術」，可解決長期疼痛問題，早日恢復行走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

退化性關節炎，因長期受力下，膝關節軟骨磨損而造成膝關節產生骨刺產生、關節間隙變小，進而造成膝關節疼痛、腫脹情形，台南市立醫院骨科邵崇榮醫師，透過「雙側固定高位脛骨截骨手術」，可解決長期疼痛問題，早日恢復行走。

骨科邵崇榮醫師指出，隨著高齡化、體重過重、缺乏運動造成肌力下降，或長期勞動過度使用，退化性膝關節炎的治療需求也越來越多。退化性關節炎患者，早上起床可能會有關節僵硬或疼痛，嚴重者可能出現如O型腿、X型腿等關節變形，膝蓋活動受限，無法長時間行走或站立。

邵崇榮醫師舉案例指出，50多歲的潘女士，長期從事搬重物的工作，幾年前雙膝開始覺得內側疼痛，經過藥物、復健、藥物注射等治療，不但未見好轉，反而疼痛加劇，嚴重影響工作及生活。到醫院檢查後，發現雙膝呈現內側膝蓋軟骨磨損，併有膝關節O型腿的症狀，建議施行「保膝手術」，左右腳先後進行客製化3D列印輔助高位脛截骨手術（High tibia osteotomy, HTO），術後恢復良好，解決長期疼痛問題。

邵崇榮醫師說，為了協助患者能早日行走，向台北榮總請益，改良手術的固定方式，將原先僅由內側鋼板固定的方式，改成內外側同時固定，藉由三角立體結構穩定的概念，讓患部得到更好的固定。一般僅內側固定的方式，需2至3個月才能脫離助行器，而雙側固定方式，不只術後只需單側拐杖助行，且約6星期就能脫離拐杖自行行走。

邵崇榮醫師表示，「保膝手術」包含應用於O型腿膝關節退化的高位脛骨截骨手術(HTO)，以及X型腿膝關節退化的遠端股骨截骨手術（Distal femoral osteotomy, DFO）。大多數膝關節退化為O型腿類型，但有10-20%為X型腿病患，台南市立醫院引進中南部多數醫院尚無的的遠端股骨截骨手術，希望協助X型腿患者也能重獲「膝」望。

退化性膝關節炎依病症程度有不同的治療方式，如非類固醇之消炎止痛藥；以維骨力來減緩軟骨的破壞；類固醇之關節注射，可降低關節內發炎的程度；玻尿酸關節注射，潤滑關節以降低關節承受壓力。以及膝關節矯正手術和膝關節置換手術。

邵崇榮醫師表示，對於60至70歲相對年輕的患者，或是膝關節相對嚴重但未達置換人工關節標準者，截骨矯正手術提供保留了原生膝關節的結構，延後需要人工膝關節置換的年齡。