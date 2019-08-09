　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

關節活動有嘎嘎聲無法伸直或屈曲　小心退化性關節炎上身

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲邵崇榮醫師指出，透過「雙側固定高位脛骨截骨手術」，可解決長期疼痛問題，早日恢復行走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲邵崇榮醫師指出，透過「雙側固定高位脛骨截骨手術」，可解決長期疼痛問題，早日恢復行走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

退化性關節炎，因長期受力下，膝關節軟骨磨損而造成膝關節產生骨刺產生、關節間隙變小，進而造成膝關節疼痛、腫脹情形，台南市立醫院骨科邵崇榮醫師，透過「雙側固定高位脛骨截骨手術」，可解決長期疼痛問題，早日恢復行走。

骨科邵崇榮醫師指出，隨著高齡化、體重過重、缺乏運動造成肌力下降，或長期勞動過度使用，退化性膝關節炎的治療需求也越來越多。退化性關節炎患者，早上起床可能會有關節僵硬或疼痛，嚴重者可能出現如O型腿、X型腿等關節變形，膝蓋活動受限，無法長時間行走或站立。

邵崇榮醫師舉案例指出，50多歲的潘女士，長期從事搬重物的工作，幾年前雙膝開始覺得內側疼痛，經過藥物、復健、藥物注射等治療，不但未見好轉，反而疼痛加劇，嚴重影響工作及生活。到醫院檢查後，發現雙膝呈現內側膝蓋軟骨磨損，併有膝關節O型腿的症狀，建議施行「保膝手術」，左右腳先後進行客製化3D列印輔助高位脛截骨手術（High tibia osteotomy, HTO），術後恢復良好，解決長期疼痛問題。

邵崇榮醫師說，為了協助患者能早日行走，向台北榮總請益，改良手術的固定方式，將原先僅由內側鋼板固定的方式，改成內外側同時固定，藉由三角立體結構穩定的概念，讓患部得到更好的固定。一般僅內側固定的方式，需2至3個月才能脫離助行器，而雙側固定方式，不只術後只需單側拐杖助行，且約6星期就能脫離拐杖自行行走。

▲邵崇榮醫師指出，透過「雙側固定高位脛骨截骨手術」，可解決長期疼痛問題，早日恢復行走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邵崇榮醫師表示，「保膝手術」包含應用於O型腿膝關節退化的高位脛骨截骨手術(HTO)，以及X型腿膝關節退化的遠端股骨截骨手術（Distal femoral osteotomy, DFO）。大多數膝關節退化為O型腿類型，但有10-20%為X型腿病患，台南市立醫院引進中南部多數醫院尚無的的遠端股骨截骨手術，希望協助X型腿患者也能重獲「膝」望。

退化性膝關節炎依病症程度有不同的治療方式，如非類固醇之消炎止痛藥；以維骨力來減緩軟骨的破壞；類固醇之關節注射，可降低關節內發炎的程度；玻尿酸關節注射，潤滑關節以降低關節承受壓力。以及膝關節矯正手術和膝關節置換手術。

邵崇榮醫師表示，對於60至70歲相對年輕的患者，或是膝關節相對嚴重但未達置換人工關節標準者，截骨矯正手術提供保留了原生膝關節的結構，延後需要人工膝關節置換的年齡。

ET快訊
媽媽兩副眼鏡「配10萬元」她氣炸！網解析「帳單」：店員殺慘了
威力彩上看20億！網推「頭獎得主6面相」　專家：要中只需一條

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關節活動有嘎嘎聲無法伸直或屈曲　小心退化性關節炎上身

屏東黃淑女從美容業轉型從農　種出九層塔女王

溺水事件無法事先掌握　屏消加強潛水救援訓練　

利奇馬撲台「山區暴雨」！五峰鄉落石坍方、樹木斷裂　警民合作搬巨石

左鎮噶瑪噶居寺三壇報恩超薦法會　普渡物資捐贈左鎮弱勢家庭冥陽兩利

加快復電！　台電工程人員進入復興坍方地區緊急搶修

農友大風雨整理咖啡園滑倒受傷　泰武暖警主動協助獲頒獎勵金

台南好空氣比例77％　中元普渡紙錢集中燒一起守護藍天

執行署台南分署法拍研習營暨法拍會　IPHONE手機1元起標

台南東山區住宅火警　3樓鐵厝神明廳被燬4戶受損

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

關節活動有嘎嘎聲無法伸直或屈曲　小心退化性關節炎上身

屏東黃淑女從美容業轉型從農　種出九層塔女王

溺水事件無法事先掌握　屏消加強潛水救援訓練　

利奇馬撲台「山區暴雨」！五峰鄉落石坍方、樹木斷裂　警民合作搬巨石

左鎮噶瑪噶居寺三壇報恩超薦法會　普渡物資捐贈左鎮弱勢家庭冥陽兩利

加快復電！　台電工程人員進入復興坍方地區緊急搶修

農友大風雨整理咖啡園滑倒受傷　泰武暖警主動協助獲頒獎勵金

台南好空氣比例77％　中元普渡紙錢集中燒一起守護藍天

執行署台南分署法拍研習營暨法拍會　IPHONE手機1元起標

台南東山區住宅火警　3樓鐵厝神明廳被燬4戶受損

Honda北美7月銷量下滑0.9%　Civic、Accord縮減產量！

全身癢爆了！毛孩光溜溜「2大心聲」曝...主人別再強迫剃毛啦

林俊傑私密對話曝光！　對象是關係緊密的「香港天后」

颱風天辛苦執勤　彰化警察騎車左轉「壓雙黃線」…犁田

亂玩雷射儀器...誤射熟客左眼！她險瞎怒告　按摩店闆娘賠錢又入獄...下場GG

顏志琳女兒「血漬、傷口組織液」沾滿床　心疼就醫治療

《玩很大》邀到「4大偶像團體」成員！　這組解散17年…合體網嗨了

50歲大媽自拍「裸體練舞」向男友調情　按錯一個鍵⋯群組成員全看光！

反送中／千名黑衣抗議者塞滿「接機大堂」 　機管局架設鐵馬戒備

貨櫃車失控衝進田！車頭180度翻轉…運將遭壓「慘淪泥人」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

鳥糞貼膜整個紅色車身

貪玩小狗走失　獸醫憑晶片找到飼..

屏東「鳳梨妹」滿月！寄養媽媽手..

台南新營土石方場非法貯留廢水

強颱利奇馬　金山警勸離觀浪民眾

即／宜蘭8/8晚間正常上班、上..

5千元就買到車　花蓮分署開課教..

強颱利奇馬　新北農業局防災啟動

執行署台南分署舉辦一元起標物票..

員警霸氣嗆員編詐騙集團急退散

關子嶺觀光主權轉移中央地方憂喜..

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

台中天津曬衣節連3天買千送百　..

台南分署法拍會IPHONE手機..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

他出門僅10秒利奇馬來了…影片曝

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

火龍果白or紅誰營養？專家揭功效差很大

即／宅兒關房內2個月　母聞異味破門見乾屍

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面