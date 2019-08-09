楊金龍獲央行總裁評級最高等「A」　優於聯準會主席鮑爾

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

央行總裁楊金龍在環球金融雜誌（Global Finance）發布的2019年全球主要國家央行總裁評比中獲得最高等級A，而美國聯準會主席鮑爾、歐洲央行總裁德拉吉則獲得A-，大陸人民銀行行長易綱則為C。

環球金融雜誌自1994年以來每年出版「中央銀行家報告卡」，針對全球94個主要國家的中央銀行行長進行評級，成績是分為「A」到「F」，針對通膨控制、經濟增長、貨幣穩定和利率管理等領域評級。「A」表示表現出色，而「F」則是表現不佳。

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環球金融雜誌出版商和總編輯Joseph Giarraputo表示，「中央銀行行長正面臨著下一次潛在的經濟衰退，他們的獨立性面臨前所未有的壓力。隨著貿易爭端和政治不穩定的增加，各國希望央行領導人能夠穩穩地掌握世界經濟脈動，而年度評級最高的銀行家就表現出這種穩定的領導力。」

根據排行榜名單，獲得評級A的央行總裁總共有10位，包含台灣央行總裁楊金龍，南韓央行總裁李柱烈、澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）、俄羅斯央行總裁納Elvira Nabiullina、墨西哥央行總裁Alejandro Diaz de Leon等人。

另一方面，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）獲得A-，歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）也是A-，大陸人民銀行行長易綱獲得評級為C，日本央行總裁黑田東彥則獲得B。