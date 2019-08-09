富士康衡陽廠要求實習生超時加班　鴻海開除失職廠長「決不寬貸」

▲鴻海富士康衡陽廠遭爆聘用實習生，超時工作，鴻海調查後，開除失職的廠長及人資主管，強調違規情況已經立刻改正。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

英國衛報（The Guardian）報導，數百大陸中學生以實習生名義進入富士康衡陽廠工作，生產亞馬遜語音助理Alexa，卻被要求加班，有學生每天工作10小時，一周工作6天，向上級及老師反應，卻被告知會影響畢業及獎學金申請，只好忍受。對此，鴻海發表聲明，強調已經開除失職的廠長及人資主管，從嚴懲處、決不寬貸，當地廠區違規情形已立即改正。

衛報報導指出，依據一份富士康衡陽工廠內部文件，以及訪談多名未成年勞工後發現，他們多是衡陽附近高校及技術學校的學生，年紀介於16至18歲，是以實習生名義進入工廠工作，學校老師也被工廠聘僱陪同學生，被要求鼓勵不願配合的學生接受超時工作。

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報導指出，富士康招募一般員工遇到困難，才將目標轉向學生。工廠4月至10月約須招募7,000名員工，但每周僅能招募30人，於是得聘僱派遣員工及實習生，實習生最高可佔生產線人力約15%。

依照中國大陸現行勞動相關法律，工廠可聘僱16歲以上學生工作，但不得超時工作。

報導指出，學生被迫在夜間工作、甚至超時工作，明顯違法。學生也表示，工作內容和學校所學無關，有人學的是電腦，每天卻被要求在Echo Dots智慧音箱貼保護膜。

針對大陸衡陽廠區實習生聘用一事，鴻海發表聲明，強調集團中央單位已和客戶聯手展開調查，當地廠區違規情形已立即改正。同時開除失職的廠長及人資主管，相關主管從嚴懲處、決不寬貸。公司也再次重申，會貫徹執行企業應負的社會責任規範。

鴻海指出，長期以來，集團與地方政府、職業學校合作推動小規模的短期實習計畫，為所有達到法定工作年齡的實習生提供工作及在職培訓的機會，同時讓實習生於畢業後更快找到工作。在給予具有競爭力的報酬同時，集團也為所有實習生提供包括保險在內的福利措施，集團中央會持續善盡監督管理的責任，確保實習生都在完全符合法規條件下進行實習。