維繫外幣資金正常運作　央行主管及交易員颱風天照常上班

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）
記者李瑞瑾／綜合報導
颱風利奇馬來襲，停班停課地區銀行暫停營業，股匯市也隨台北市放颱風假休市一天。央行相關主管及交易員今日維持到行上班，從事國際金融交易，並主動與銀行聯繫，必要時緊急提供外幣資金。
央行表示，受到利奇馬颱風來襲影響，台灣部分地區宣布停班停課，銀行業暫停營業，台北外匯市場休市。惟國際金融市場持續營業，央行相關主管及交易員到行上班，一方面從事國際金融交易，一方面亦主動與銀行聯繫，以維持各銀行外幣資金之正常運作。
請繼續往下閱讀...
▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）
記者李瑞瑾／綜合報導
颱風利奇馬來襲，停班停課地區銀行暫停營業，股匯市也隨台北市放颱風假休市一天。央行相關主管及交易員今日維持到行上班，從事國際金融交易，並主動與銀行聯繫，必要時緊急提供外幣資金。
央行表示，受到利奇馬颱風來襲影響，台灣部分地區宣布停班停課，銀行業暫停營業，台北外匯市場休市。惟國際金融市場持續營業，央行相關主管及交易員到行上班，一方面從事國際金融交易，一方面亦主動與銀行聯繫，以維持各銀行外幣資金之正常運作。
關鍵字：央行
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※