　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

謝金河：投資要選對老闆　戴誠志相信大同董座林郭文豔「結果犯了錯」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 《今周刊》發行人謝金河。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者李瑞瑾攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河，今（9）天在臉書發文指出，投資第一課要選對老闆，他舉京城銀行董事長戴誠志為例，因為相信了大同董事長林郭文豔，結果犯了錯，連踩到大同集團的兩顆地雷。不過，他也強調，戴誠志是企業界非常有智慧的智者，曾說台股站在萬點以上的時間會比在萬點以下長，這話完全說對。

謝金河寫到，去年第四季京城銀行攤提損失，第四季帳上出現7.82億元的虧損，董事長戴誠志為了表示對股東負責，自己拒領年終獎金。今年綠能，華映的損失，又讓京城銀行第二季出現10.57億元的虧損，京城銀行1到7月的獲利比去年同期減少六成，大同集團對京城銀行的傷害，讓戴誠志很有所感的說了一句令人深省的話，他說他在對人的相信犯了錯！他沒有說對誰的相信犯了錯，但大家都知道，他不會相信林蔚山，而是林郭文艶讓他犯了錯。

請繼續往下閱讀...

▲▼京城銀董事長戴誠志。（圖／記者吳靜君攝）

▲京城銀董事長戴誠志。（圖／記者吳靜君攝）

謝金河提到，投資第一課選對老闆，這是活生生的一課。戴董事長堪稱是企業界非常有智慧的智者，「他的每一次發言，我都很注意。去年底全球股市大幅下跌，我注意到兩個人的發言，一個是券商公會理事長賀鳴珩，他說今年投資的重心在殖利率，有台灣特色的個股會脫穎而出，這個話完全兌現。另一個是戴誠志，在大家很悲觀的時候，他說台股站在萬點以上的時間會比在萬點以下長，這個話也完全說對了。」

謝金河指出，如果從選老闆的角度，戴誠志完全改造了京城銀行，現在他拿到台紙經營權，台紙已慢慢從面額以下拉升至接近20元，長期來看，潛力十分雄厚。這是個負責任的經營者，股票的信賴度也會提升。

謝金河另外也寫到，今年最早看出台商回流契機的晶華酒店董事長潘思亮，除了晶華酒店有好業績，晶華酒店轉投資的花蓮天祥晶英去年淨利6185萬元，故宮晶華獲利2801萬元，連達美樂披薩去年也淨賺5211萬元，這是個全方位的經營力，也是一個負責任的老闆。

ET快訊
劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網
25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！185萬粉嚇傻：怎
颱風天不要叫外送？員工吐心聲：我們自認的貼心造成他們經濟負擔
快訊／利奇馬「消風」轉中颱　台中、苗栗、新竹陸警解除脫離暴風

關鍵字：大同,林郭文豔,戴誠志,謝金河,京城銀行

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

謝金河：投資要選對老闆　戴誠志相信大同董座林郭文豔「結果犯了錯」

加油等等！專家預估下周汽柴油價大降0.9元、1元　95汽油跌至近五個月新低

全台停電戶數上修！台電：9141戶仍停電、緊急搶修中

晶片製造大廠博通擬收購賽門鐵克　交易金額上看3356億元

利奇馬颱風來襲打亂交易　票交所：退票從寬處理

中美貿易戰衝擊　詩肯上半年每股賺0.75元淡季營運落底

和碩Q2報喜！庫存去化+子公司爭氣　毛利率近七季新高

美喆第二季每股賺1.94元　創近三年單季次高表現

美商Diodes以每股42.5元併購敦南科技　總交易額約135.3億元

竹科放假了苗栗獨沒放假　群聯老董霸氣宣布全員放假

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

謝金河：投資要選對老闆　戴誠志相信大同董座林郭文豔「結果犯了錯」

加油等等！專家預估下周汽柴油價大降0.9元、1元　95汽油跌至近五個月新低

全台停電戶數上修！台電：9141戶仍停電、緊急搶修中

晶片製造大廠博通擬收購賽門鐵克　交易金額上看3356億元

利奇馬颱風來襲打亂交易　票交所：退票從寬處理

中美貿易戰衝擊　詩肯上半年每股賺0.75元淡季營運落底

和碩Q2報喜！庫存去化+子公司爭氣　毛利率近七季新高

美喆第二季每股賺1.94元　創近三年單季次高表現

美商Diodes以每股42.5元併購敦南科技　總交易額約135.3億元

竹科放假了苗栗獨沒放假　群聯老董霸氣宣布全員放假

快訊／屋內惡臭！消防破門「驚見乾屍」　鑑識小組趕往採證

利奇馬亂交通！高鐵提早恢復全線營運　9日陸海空異動懶人包

《魔女宅急便》30周年萌推黑貓吉吉撲滿　投錢就唱歌、還會擺頭眨眼

小資族也能輕鬆遊義大利！8天這樣玩5萬有找

你絕對沒看過的大驚奇！來趟中國貴州深度旅遊吧

秋天來鳥取賞楓！拜訪《名偵探柯南》《鬼太郎》故鄉

20歲單親爸停路邊車震小女友　「一次就中」嗨完傻眼

利奇馬「消風」高鐵提前恢復全線營運　13:30起南港台中左營加開班次

應對香港紛亂　「佔中」行動處長劉業成回鍋

動物園才剛歡慶母獅誕下2子　3天後…牠竟發狂吃掉雙胞胎

帶超性感女友回家見長輩！ 直接逼婚喊「我有了」嬤驚嚇：母湯

財經熱門新聞

即／威力彩18.2億號碼出爐！..

即／威力彩頭獎46連槓！下期上..

儘管苗栗縣沒放假　群聯宣布放假

威力彩頭獎衝18.2億！地震牌..

利奇馬來襲　竹科成立應變中心

勞團喊出：基本工資月薪漲幅超越..

威力彩億萬富翁就是你！　命理師..

影／不當冤大頭　專家建議：三大..

超級研究中心　藏身北科大幕後

赴紐澳旅遊正是時候！紐央行降息..

美商Diodes以每股42.5..

資方堅決不讓基本工資！　再向政..

高通5G晶片加持三星旗艦機　

強颱來襲全台累計超過4萬戶停電..

更多熱門

相關新聞

韓元慘貶至2年半新低　謝金河：不煞車恐有災難

中美貿易戰加劇導致人民幣貶破7元、創2008年5月以來新低，亞洲貨幣跟著重貶。此外，加上日韓貿易戰拖累，讓韓元成為亞幣中受災最為慘重的貨幣。財信傳媒董事長謝金河對此表示，「韓元若煞不住車，南韓經濟恐有災難！」

謝金河：今年GDP競賽　台灣領先到第二節！

台商回流是台灣大規模財改的好機會

謝金河：拿掉神主牌，找回機動與活力！

張善政反擊：謝金河「專業」估算天差地遠

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

利奇馬11級強風+大豪雨　不排除轉彎

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

育兒津貼上路8天！幼童爸繳學費「省76％」

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面