謝金河：投資要選對老闆　戴誠志相信大同董座林郭文豔「結果犯了錯」

▲ 財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者李瑞瑾攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河，今（9）天在臉書發文指出，投資第一課要選對老闆，他舉京城銀行董事長戴誠志為例，因為相信了大同董事長林郭文豔，結果犯了錯，連踩到大同集團的兩顆地雷。不過，他也強調，戴誠志是企業界非常有智慧的智者，曾說台股站在萬點以上的時間會比在萬點以下長，這話完全說對。

謝金河寫到，去年第四季京城銀行攤提損失，第四季帳上出現7.82億元的虧損，董事長戴誠志為了表示對股東負責，自己拒領年終獎金。今年綠能，華映的損失，又讓京城銀行第二季出現10.57億元的虧損，京城銀行1到7月的獲利比去年同期減少六成，大同集團對京城銀行的傷害，讓戴誠志很有所感的說了一句令人深省的話，他說他在對人的相信犯了錯！他沒有說對誰的相信犯了錯，但大家都知道，他不會相信林蔚山，而是林郭文艶讓他犯了錯。

請繼續往下閱讀...

▲京城銀董事長戴誠志。（圖／記者吳靜君攝）

謝金河提到，投資第一課選對老闆，這是活生生的一課。戴董事長堪稱是企業界非常有智慧的智者，「他的每一次發言，我都很注意。去年底全球股市大幅下跌，我注意到兩個人的發言，一個是券商公會理事長賀鳴珩，他說今年投資的重心在殖利率，有台灣特色的個股會脫穎而出，這個話完全兌現。另一個是戴誠志，在大家很悲觀的時候，他說台股站在萬點以上的時間會比在萬點以下長，這個話也完全說對了。」

謝金河指出，如果從選老闆的角度，戴誠志完全改造了京城銀行，現在他拿到台紙經營權，台紙已慢慢從面額以下拉升至接近20元，長期來看，潛力十分雄厚。這是個負責任的經營者，股票的信賴度也會提升。



謝金河另外也寫到，今年最早看出台商回流契機的晶華酒店董事長潘思亮，除了晶華酒店有好業績，晶華酒店轉投資的花蓮天祥晶英去年淨利6185萬元，故宮晶華獲利2801萬元，連達美樂披薩去年也淨賺5211萬元，這是個全方位的經營力，也是一個負責任的老闆。