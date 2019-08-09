中美貿易戰衝擊　詩肯上半年每股賺0.75元淡季營運落底

▲詩肯董事長林福勤表示，詩肯去年逆勢展店擴張，目前集團門市數已達122家規模、年增率近4％。（圖／詩肯提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，衝擊傳統產業營運。全台最大連鎖傢俱品牌詩肯公佈最新財報，今年上半年稅後淨利0.34億元、每股稅後盈餘(EPS)0.75元；詩肯表示，第二季向為台灣傢俱產業傳統淡季，有信心於整體營運落底後重新找回向上成長力道。

受到台灣景氣持續走緩、房市成交量不足及中美貿易戰等因素影響，國內零售消費市場仍屬低迷，消費者信心不足買氣遞延，詩肯2019年上半年合併營收為新台幣7.89億元、稅後淨利0.34億元、每股稅後盈餘(EPS)0.75元。

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詩肯表示，在大環境不佳之際，正是調整體質奠定良好營運基礎的最佳時機，今年營運策略方向明確：一、降低租金成本及門市優化調整：與租約到期門市房東協調低租金，已得到多數房東共體時艱大力支持，有效降低租金成本，同時利用租金鬆動的時機為展店提供有利的發展條件。

▲詩肯今年將逐步增加中南部地區門市比重，以站穩全台最大連鎖傢俱品牌之地位。（圖／詩肯提供）

二、異業結盟相互導客：與家飾、家電、按摩椅業者共推行銷方案導客、與建設公司推買房送家具合作案；三、「詩肯睡眠」進化為｢Sleep Gallery 睡眠精品｣：引進德國高檔寢具及床墊，透過全新品牌識別設計從百貨通路出發，目前已進軍微風南京，第三季預計再拓點三家百貨，雖然今年旗下品牌展店採取平穩策略，但長期來看集團對於旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」及「睡眠精品」品牌擴張趨勢不變，截至第二季底止集團總門市數量達125間。

四、線上行銷資源比重調整：詩肯集團最大優勢是實體通路，過去行銷導客透過網路比重偏低，未來將持續增加線上社群媒體及網購平台的行銷資源投入，期望透過虛實整合發揮集團實體通路優勢。

展望後市，詩肯表示，多年來專注深耕台灣市場，對外投資也選擇最熟悉的新加坡開始，受到國際大環境波動影響相對和緩，企業經營總有起伏，詩肯有信心於整體營運落底後重新找回向上成長力道。