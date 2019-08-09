和碩Q2報喜！庫存去化+子公司爭氣　毛利率近七季新高

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝）

記者周康玉／台北報導

和碩8日公布財報，第2季業績回神，因庫存去化較多，加上子公司鎧勝第2季由虧轉盈，毛利率回升到3.4%；第2季因庫存去化較多，獲利及毛利率大幅回升，毛利率創下近七季新高來到3.4%，每股賺1.33元，亦為近六季新高；上半年每股賺1.84元。

和碩上半年營收為5934億，較去年同期增加7.5%；毛利為168.04億元，年減6.5%，毛利率為2.8%，較去年的3.3%減少0.5個百分點；歸屬母公司稅後淨利為47.96億元，年減4.3%；上半年每股賺1.84元，較去年同期的1.92元略減4%。

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和碩第2季營收2993億元，季增1.8%，年增10.4%；毛利101.32億元，毛利率為3.4%，較第1季2.3%大幅增加51%，年增15%；歸屬母公司稅後淨利為34億，較第1季增加1.6倍，年增18%；EPS為1.33元，較第1季的0.51元回大幅回升。

展望本季，和碩表示，第3季為傳統旺季，目前產線滿載；至於近期中美貿易升溫，9月針對終端消費電子產品課稅的衝擊，和碩董事長童子賢日前出席科技部活動表示，會繼續提高非中國製造的比例，持續與客戶討論產線調整。

和碩8日召開董事會，宣布財務長林秋炭升遷訊息，將接掌副營運長，未來主掌公司總體營運面事務以及東南亞布局策略。

此外，和碩年初在印尼巴淡島成立的子公司廠房即將進入量產，決議現金增資30股，交易金額9.3億元。