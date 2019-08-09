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高通5G晶片加持三星旗艦機　主打聲波屏下指紋辨識

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▲三星Galaxy S10。（圖／路透社）

▲三星Galaxy S10。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

三星在紐約發表下半年最新旗艦Galaxy Note10系列，推出4G LTE、5G兩種版本的Note10及Note10 Plus，共四款機種，四款都採用高通驍龍855處理器。其中，Note10的部分地區版本更搭載Snapdragon X50數據機晶片，具5G連網能力；同時Note10可支援高通以3D聲波感測器，使用高通的核心演算法，提供強大的屏下指紋辨識功能。

Snapdragon 855基於Arm Cortex技術，比前一代效能提高45%；影像處理速度提升20%，加上高通Spectra380 ISP整合為數眾多的硬體加速電腦視覺（CV）效能，可節省4倍功耗。

請繼續往下閱讀...

Snapdragon 855搭載第四代多核心高通人工智慧引擎（Qualcomm R AI Engine），每秒運算超過7兆次（7 TOPs），帶來下一世代的相機、電競、與語音體驗。

在Snapdragon 855加持下，三星Galaxy Note10具備5G連網功能。此外，Snapdragon X50數據機可同時支援6 GHz以下頻段和毫米波頻段的5G連接，連網速度達數千兆位元。

Galaxy Note10亦支援高通3D聲波感測器，不同於光學掃描，高通以聲學為基礎的技術，可擷取使用者獨一無二的指紋特色。

▼高通Snapdragon 855。（圖／資料照）

▲高通S855。（圖／記者洪聖壹攝）

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關鍵字：Galaxy Note10,高通,Snapdragon 855,napdragon X50,5G晶片

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