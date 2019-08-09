財經專家「大陸人吃不起榨菜」！劉寶傑一聽當場傻眼…榨菜公司回應了

▲繼「吃不起茶葉蛋」之後，又有財經專家說，大陸網友吃不起榨菜。（合成圖／翻攝自百度百科、全家粉專）



記者柯振中／綜合報導

台灣學者高志斌多年前曾說「大陸民眾收入低，吃不了茶葉蛋」的言論，讓眾多大陸網友不滿。繼茶葉蛋之後，財經專家黃世聰7日發出「大陸人吃不起榨菜」的言論，讓資深媒體人劉寶傑傻眼；許多大陸網友也出面反諷，「吃泡麵加火腿腸，不加榨菜」。此外，涪陵榨菜官方微博也立刻出面回應了。

黃世聰7日在劉寶傑主持的東森節目《關鍵時刻》上指出，涪陵榨菜是許多大陸民眾吃泡麵時會添加的配料，先前業績相當好，但近期卻因為業績大壞，導致股價大跌，而會出現這樣的情況，主要原因是「他們連榨菜都吃不起」。劉寶傑一聽，傻眼回應，「連榨菜都吃不起？」

言論一出，讓許多大陸網友紛紛回應，「吃泡麵加火腿腸，不加榨菜」、「我媽說不讓我跟傻子玩」、「一本正經地胡說八道」、「大陸人確實吃不起，只能吃火鍋燒烤充飢的樣子」、「買包榨菜去炫富」。

▼大陸網友紛紛嘲諷黃世聰。（圖／翻攝自微博／環球新聞網）



不過，也有人認真回覆，「泡麵和榨菜銷量下降和外賣興起有很大關聯」、「我確實已經一年多沒吃過榨菜了」、「誰跟你吃泡麵啊，我們點外賣謝謝」、「1.我們吃泡麵不一定加榨菜；2.吃榨菜不分什麼『中下階層』；3.中國不分什麼你口中的所謂『階層』」。

對於涪陵榨菜股價下跌的原因，財金專家謝金河表示，涪陵榨菜股票上市後，是具代表像的績優股，通常只會上漲，不會下跌；因為應收帳款無法回收，且投資成本不斷上揚，讓公司的獲利大幅縮水，股價才會大跌。

▼涪陵榨菜在官方微博回應了。（圖／翻攝自微博／涪陵榨菜）

