基本工資之爭／資方堅決不讓！　工總周一密會擬對策...高喊「政府不要強迫調整」

▲商總理事長賴正鎰。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資到底要不要調漲？工商團體表態向政府喊話，今年的整體經濟不好，且台灣從民國100年以來調漲的幅度已經來到30%以上，調整總金額也超過5千元，希望今年可以暫緩基本薪資調漲腳步。

工業總會下周一（12日）將先開會討論如何應對14日的基本工資審議委員會，目前預期最好的結果是凍漲，如果不行的話，就希望可以壓低調漲的幅度。

請繼續往下閱讀...

全國商業總會理事長賴正鎰表示，美國總統川普下令9月1日將再對中國加增10%關稅，這也意味著美中貿易戰越來越激烈，連帶著影響到全球整體經濟局勢，台灣連帶受到不小的影響；賴正鎰強調，鑒於台灣的整體經濟並不樂觀，因此強烈建議政府應該要「凍漲」基本工資。

另外，工總秘書長蔡練生則表示，台灣應該要以韓國為借鏡，韓國前幾年就是基本工資調漲的太快，導致失業率升高；且台灣自從民國100年以來幾乎每年都在調漲基本工資，調漲的幅度都已經超過30%，總金額超過5千元。

蔡練生也說，如果從台灣整體勞工人口結構分析，會發現台灣大部分勞工都已領超過基本工資的薪水，目前還在領基本工資的多半都是外籍勞工，如果這樣調整下去，只會增加政府與企業的負擔，因此他也建議應該還是要回歸到市場機制，讓企業自主性去幫員工加薪，而不是由政府「強迫」調整。

►勞團喊出：月薪漲幅超越5%！ 資方不要找理由阻擋