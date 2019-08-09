基本工資之爭／勞團喊出：月薪漲幅超越5%！　資方不要找理由阻擋

▲勞動部14日將召開基本工資審議委員。（圖／記者紀佳妘攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會即將在下周三(14日)召開，日前工商團體就對勞動部喊話，希望今年可以不要調漲基本工資；對此，全國產業總工會秘書長戴國榮不以為然，他表示，每次提到要調整基本工資，資方總會有各種說法阻擋，但台灣已經落後國際許多，因此勞方會在審議會中提出，基本工資月薪漲幅應超過5%。

戴國榮指出，今年全產總的目標是希望可以把基本工資中的月薪調高至2萬9199元、時薪169元，這個目標與日前勞動部喊出的3%-5%調幅(約2萬3800元至2萬4200元)相比，有明顯差距，但其實在全世界都一樣，政府都會向資方傾斜，因為資方總是沒有負起企業責任照顧好勞工。

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戴國榮也說，台灣在1997年到2006年這10年間都沒有調整基本薪資，這10年凍漲也明顯地影響到勞工權益，雖然勞方也非常希望可以讓基本薪資一次補足這10年的差距，但其實也深知這是不可能的任務，因此這次將會傾向積極爭取基本工資漲幅可以超過5%。

最後，戴國榮也強調，基本工資調整會影響到的層面非常廣，不只是單單影響國內消費力，包括產業的升級、產業的轉型、移工的引進、國家整體人力資源的規劃與發展等，它的連動性是非常廣泛的，戴國榮也呼籲不要只顧眼前的，應該要顧及到國家長期的整體競爭力。