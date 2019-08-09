星巴克掀洗版風潮！網美IG自拍曬照「星享受」慵懶喝咖啡

▲▼近期IG掀起一波「居家星享受」打卡熱潮，網美們擺脫既定完美無瑕的樣貌，頂著時髦又慵懶的睡不醒頭喝咖啡。（圖／取自abbyabbycheng、ellieciouss）





生活中心／台北報導

喝咖啡已經是現代人日常生活的一部份！從便利商店、連鎖咖啡到特色咖啡小店，一杯杯的迷人黑金已是人們早晨的習慣，更是下午紓解壓力的小確幸。眾多咖啡品牌中，又以星巴克最受大家喜愛，近期IG掀起一波「居家星享受」打卡熱潮，網美們Apple、Ellie、潘潘、妮娜等串起連鎖效應，擺脫既定完美無瑕的樣貌，頂著時髦又慵懶的睡不醒頭，臉上淡妝配上一旁的星巴克膠囊咖啡，營造愜意充滿「態度」的早晨，喝出屬於自己的質感味蕾。





每當想短暫抽離繁雜混亂的一天，找到舒壓放鬆的管道就是喝杯咖啡，因此人們越來越懂咖啡，挑惕的味蕾只喝香醇的味道。大家走在街頭習慣尋找熟悉感，星巴克就變成老饕們日常生活不可或缺的角落，每家分店各有特色，無論享受單品豆、牛奶拿堤感受小確幸，找個位置安靜地翻閱書籍與雜誌，沈浸在慢步調的空間中醒醒腦，幫助自己釐清思緒。雀巢與星巴克共同結盟，主打「在家就有星享受」，從此咖啡愛好者最愛的星巴克咖啡不再局限於門市！新推出的「星巴克膠囊咖啡」完美保存豆種原味，選用 100%優質阿拉比卡豆，以黃金烘焙、中度烘焙與深度烘焙，三種層次打造不同風味的特色，讓消費者能在每天早晨，以用慵懶愜意的姿態在家沖煮熟悉的咖啡香味，時尚的居家享受及精緻包裝設計也引發眾多網友討論及分享！

星巴克膠囊咖啡使用和門市相同的100%優質阿拉比卡豆，針對咖啡機設計，推出兩大系列咖啡產品，其中NESCAFE Dolce Gusto，分成濃縮、美式與花式品項，包含商務人士特別喜愛的義式濃縮咖啡，女孩們最愛喝的拿鐵、焦糖瑪奇朵，滑順奶泡交織出難以抗拒的香濃；黃金烘焙的閑庭美式咖啡，因帶著可可和輕烘烤的和果香調，口感溫潤細緻同樣讓女孩們喝得心花怒放，搭配熱烤三明治一起吃，彷彿眼前有片寧靜的咖啡樹林，反映出生慢活的哲學姿態。

▲星巴克膠囊咖啡使用和門市相同的100%優質阿拉比卡豆，品項豐富營造每一刻生活小確幸。（圖／取自abbyabbycheng）



Nespresso系統適用的膠囊咖啡，包含單一產區的咖啡豆，共推出2支咖啡膠囊，最經典的莫過於起源地西雅圖派克市場，以及自1975年推出就備受寵愛的佛羅娜綜合咖啡！而厚實濃郁的單一產區蘇門答臘咖啡，深度烘焙夾夾帶草本與香料芬芳，不帶酸味的調性也深受網友們喜愛，另外單一產區哥倫比亞咖啡、濃縮烘焙咖啡同樣是星巴克長年的熱門排行版。





▲Apple熱衷喝花式咖啡，拿鐵、焦糖瑪奇朵是他的最愛。（圖／取自apple_misscrazy）

▲美麗人妻潘潘早上起床已經不能沒有星巴克膠囊咖啡，一杯就能打造愜意的居家時光。（圖／取自gloriapanpan1218 ）



為生活注入精心時刻，只要喝一杯滑順迷人的咖啡！此次星巴克膠囊咖啡掀起網美熱潮，早晨懷抱慵懶姿態沖泡咖啡也形成一股素顏熱潮。有著脫俗氣質的Ellie就說，早上特別喜歡來一杯派克市場，經典可可味加上堅果香氣，酸度和苦味適中越喝越順，「現在常常都睡不飽，一整天的精神全靠這杯了。」同時分享特調小撇步，「拿鐵利用濃縮烘焙做小杯的espresso，再依照個人喜好加入牛奶、淋上焦糖醬就變成完美下午茶。」



潘潘則表示，「一鍵按下約莫30秒就可以享受到100%，來自阿拉比卡新鮮研磨咖啡豆的香味。」認為早晨起床先去操作咖啡機，刷牙時能夠聞到陣陣咖啡香是人生一大享受。Apple則說自己常喝花式咖啡，星巴克拿鐵和焦糖瑪奇朵膠囊咖啡帶有濃郁香氣及滑順奶泡的熟悉美味，讓她大為驚豔「拿鐵大推！一定要買！我說真的！」





▲針對咖啡機種，星巴克推出NESCAFE Dolce Gusto、Nespresso兩大系列膠囊咖啡。（左圖取自qqzznini；右圖取自gloriapanpan1218）

星巴克咖啡膠囊(適用Nespresso咖啡機)系列主打5支產品，單一產區哥倫比亞咖啡、單一產區蘇門答臘咖啡、佛羅娜綜合咖啡、濃縮烘焙咖啡及派克市場咖啡，每盒售價210元；另一款適用NESCAFE Dolce Gusto咖啡機的系列，主打閑庭美式咖啡、家常美式咖啡、黃金烘焙濃縮咖啡、哥倫比亞濃縮咖啡、拿鐵咖啡與焦糖瑪奇朵，黑咖啡產品每盒售價250元，花式咖啡每盒230元。不必外出，星巴克咖啡就能輕鬆享受，讓現代人在繁忙緊湊的生活中，找回自在愜意的步調，給自己，也給家人朋友最有質感的生活品質！

星巴克咖啡膠囊(適用於雀巢多趣酷思咖啡機)

→http://bit.ly/2XcGmmc

星巴克咖啡膠囊 (適用於Nespresso咖啡機)

→http://bit.ly/2Hfkq3A