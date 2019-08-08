國安人員私菸案財政部遭糾正　關務署：會進一步檢討

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國安人員私菸案餘波盪漾，監察院針對旅客攜帶免稅菸的問題，糾正財政部。對此關務署表示，會依照監察院的糾正情況，與免稅店業者、相關部會進行檢討。

國安人員利用總統專機出訪期間，走私上萬條菸，引起社會熱議，監察院也通過調查報告，糾正財政部。根據監察院的調查報告顯示，海關電腦系統對於免稅店銷售菸品給同一個旅客數量，沒有勾稽與查核的功能，所以同一個旅客如果在免稅店購買超額的免稅菸品，無法規範；此外，也沒有依據世界衛生組織(FCTC)的規範「菸草控制框架公約」及其議定書的意旨，要求免稅店憑身分證資料，藉資訊科技等相關輔助工具，篩除旅客超量的免稅菸品。

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關務署表示，102年曾經提過要修正「免稅商品設置管理辦法」，要求免稅店建置系統，將旅客所購買的菸品資料傳回海關。但是也面臨兩個問題，其一是旅客的個資恐怕被洩漏，以及機場的營運也可能會受到影響。

對此，關務署表示，目前還沒有收到監察院的糾正報告，會先了解糾正內容之後，再與免稅店業者、相關部會包含法務部、交通部等進行檢討。

不過，由於海關近期查豬瘟，針對豬瘟高風險地區的旅客手提行李加強查驗，這些航班也占了所有航班的2/3，若旅客挾帶菸品超量，也會被海關查獲。至於世界衛生組織給予各國的建議，也會了解各國的做法與成效，以進一步評估。