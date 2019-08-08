　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國安人員私菸案財政部遭糾正　關務署：會進一步檢討

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國安人員私菸案餘波盪漾，監察院針對旅客攜帶免稅菸的問題，糾正財政部。對此關務署表示，會依照監察院的糾正情況，與免稅店業者、相關部會進行檢討。

國安人員利用總統專機出訪期間，走私上萬條菸，引起社會熱議，監察院也通過調查報告，糾正財政部。根據監察院的調查報告顯示，海關電腦系統對於免稅店銷售菸品給同一個旅客數量，沒有勾稽與查核的功能，所以同一個旅客如果在免稅店購買超額的免稅菸品，無法規範；此外，也沒有依據世界衛生組織(FCTC)的規範「菸草控制框架公約」及其議定書的意旨，要求免稅店憑身分證資料，藉資訊科技等相關輔助工具，篩除旅客超量的免稅菸品。

請繼續往下閱讀...

關務署表示，102年曾經提過要修正「免稅商品設置管理辦法」，要求免稅店建置系統，將旅客所購買的菸品資料傳回海關。但是也面臨兩個問題，其一是旅客的個資恐怕被洩漏，以及機場的營運也可能會受到影響。

對此，關務署表示，目前還沒有收到監察院的糾正報告，會先了解糾正內容之後，再與免稅店業者、相關部會包含法務部、交通部等進行檢討。

不過，由於海關近期查豬瘟，針對豬瘟高風險地區的旅客手提行李加強查驗，這些航班也占了所有航班的2/3，若旅客挾帶菸品超量，也會被海關查獲。至於世界衛生組織給予各國的建議，也會了解各國的做法與成效，以進一步評估。

ET快訊
即／台北捷運明天正常營運　各路線調整班距出爐
牛奶過期15天變地獄酸奶！妻「一句話」5口全送醫　他曝超恐怖
館長7年前萌樣曝光！「零殺氣+憨厚臉」網笑噴：是胡瓜
地震！男友幫她「戴帽撐傘」護送下樓　丫頭感動問原因秒傻眼

關鍵字：海關,走私菸,國安人員,免稅菸,監察院,糾正,私菸案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中美貿易戰避雷！　華南銀放款緊盯3產業　汽車、機械與電子業

國安人員私菸案財政部遭糾正　關務署：會進一步檢討

快訊／威力彩頭獎46槓！下期上看20.5億　逼近史上最長連槓

先探／謝金河：在亂世中，尋找有價值的公司！

快訊／威力彩18.2億號碼出爐！颱風夜在家兌獎　中這7碼天天放假

中美貿易戰避雷！　華南銀放款緊盯3產業　汽車、機械與電子業

受惠兩岸銷售業績成長　達爾膚上半年EPS1.71元

大陸首超越美國！　2019上半年國銀海外據點獲利383億

理財周刊／匯率戰再升溫

強颱利奇馬來襲　北市停班停課...股匯市9日休市一天

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

國安人員私菸案財政部遭糾正　關務署：會進一步檢討

快訊／威力彩頭獎46槓！下期上看20.5億　逼近史上最長連槓

先探／謝金河：在亂世中，尋找有價值的公司！

快訊／威力彩18.2億號碼出爐！颱風夜在家兌獎　中這7碼天天放假

中美貿易戰避雷！　華南銀放款緊盯3產業　汽車、機械與電子業

受惠兩岸銷售業績成長　達爾膚上半年EPS1.71元

大陸首超越美國！　2019上半年國銀海外據點獲利383億

理財周刊／匯率戰再升溫

強颱利奇馬來襲　北市停班停課...股匯市9日休市一天

永豐銀拚西向、南向　今年底前將向金管會遞件設置據點

陳庭妮無懼颱風頂「龐克頭」跑LV趴！《與惡》林予晞浮誇墊肩拼高下

快訊／台北捷運9日正常營運　調整文湖、淡水及信義班距15分鐘

洪秀柱南下參戰選立委　挑戰王定宇連任之路

8／9新光三越、微風11間分店延後開店　京華城暫停營業

相戀40年同志情侶結婚⋯父母「1個動作」接納孩子　短片《Forever 17》超暖

「小孩頭上玩空拍機」被家長罵爆　竇智孔直播道歉！狂說對不起：學了一課

中職二軍／兄弟新洋投布瑞特二軍亮相　4局飆6K失2分

告五人犬青罕見留長髮！　美翻網驚「哪來的妹子」

EXO、SHINee、NCT合體超級男團！　確定十月出道「宣傳照已拍好」

掃空貨架！強颱「利奇馬」來襲炸雨　量販、超市湧人潮爆排隊人龍

財經熱門新聞

即／威力彩18.2億號碼出爐！..

威力彩頭獎衝18.2億！地震牌..

威力彩億萬富翁就是你！　命理師..

即／威力彩頭獎46連槓！下期上..

赴紐澳旅遊正是時候！紐央行降息..

美股暴跌600點　美債殖利率下..

人民幣換匯價跌破4.5元！　換..

中美貿易戰升溫　黃金大媽提前解..

強颱利奇馬來勢洶洶　台東、台南..

快訊／6.0強震狂搖！雙北市1..

影／食品龍頭超會賺！統一上半年..

快訊／6.0強震狂搖全台逾43..

88強震全台停電逾五千戶！台電..

威力彩800元包牌法　提高中獎..

更多熱門

相關新聞

私菸案後首現身...李大維不回應露「神秘微笑」

國安特勤人員私菸風暴延燒至今暫緩，其中被外界點名要負責的國安會秘書長李大維8日終於公開路面，面對媒體喊話，李大維沒有回應私菸議題，僅僅露出一抹「神秘微笑」。

台商回流　98家廠商出口顯增

7月出口轉黑　年減0.5%

華膳空廚涉私菸案懲處出爐！

私菸案華膳空廚開鍘！懲處名單出爐

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

即／北北基放颱風假！宣布9日「停班停課」

一芳水果茶「買大送中」　1.9萬網友洗版蓋樓

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院跳起來

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面