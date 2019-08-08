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中美貿易戰避雷！　華南銀放款緊盯3產業　汽車、機械與電子業

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▲▼ 華南銀行。（圖／記者李鍾泉攝）

▲華南銀行總部。（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳靜君／台北報導

華南金今（8）日舉行法說會，受到中美貿易戰的影響，華銀表示，將會針對汽車、機械及電子產業的放款緊盯，也會注意中國大陸的曝險部位，關注新南向與美國市場的潛在商機。

根據華南金的資料顯示，今年年上半稅後純益達84.5億元，較去年同期成長13.7%，每股稅後盈餘(EPS) 0.73元，成長率居業界前茅。

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獲利來源主要是華南銀非利息收益成長強勁，來自財富管理帶動的手續費增長，以及SWAP交易帶動投資淨收益大幅成長。在授信結構方面，房貸與企金放款業務穩定成長，皆較去年同期成長近2%，其中大型企業放款表現不俗，較去年同期增加74億元，年成長約4%，使總授信餘額較去年同期成長1.1%達1.62兆元，顯見核心業務成長動能持穩。

在手續費收入方面，受惠傳統儲蓄險保單即將停售前的熱銷潮，人身保險手續費收入較去年同期成長35%，帶動財富管理手續費收入年成長近17%，占比提高至67%，達成保險新契約佣金收入高居泛公股銀行首位之里程碑。在投資收益方面，由於資金運用轉向SWAP交易，投資淨收益隨之上揚至41億元，較去年同期大幅成長42.9%，占淨收益比重由14%提升至20%。

不過受到國內持續低利的影響，華南銀的淨利差(NIM)仍維持與上季的0.92%，即使今年上半年SWAP表現不錯，但是隨著美國聯準會(FED)在7月底降息1碼，不利SWAP合約到期續作的收益，華銀表示，未來會兼顧風險與收益，加強操作彈性，減少損益波動。

展望2019年下半年，在中美貿易紛爭未解、全球經濟成長趨緩等不確定因素下，華南金表示，將靈活因應，迎接各項挑戰，除持續強化傳統核心業務外，推動財務操作績效及手續費收益成長，優化營收結構，並以提升金融操作績效、深耕中小企業授信市場及擴大海外獲利貢獻為業務推動重點主軸，並透過數位通路延伸各項業務，開創新局，期勉今年華南金控獲利再攀顛峰，朝向具有競爭力的區域型、數位型的金融機構目標持續邁進。

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關鍵字：華南金,法說,上半年,獲利,中美貿易戰,放款,貢獻,汽車,機械,電子

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