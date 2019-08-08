大陸首超越美國！　2019上半年國銀海外據點獲利383億

▲根據金管會統計，今年1至6月國銀海外分支機構（含分行和子行）共有505個據點，稅前盈餘為383.2億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（8）日最新公布國銀海外分支機構，2019上半年稅前盈餘為383.2億元，年增20.8%，其中美國據點因人事事務成本攀高，獲利衰退幅度最大，僅賺34.4億元，首度被大陸超車，其餘海外子行或分行大多維持成長態勢。

根據金管會統計，今年1至6月國銀海外分支機構（含分行和子行）共有505個據點，較去年6月底增加18個據點；整體海外分支機構稅前盈餘為383.2億元，較去年同期的317億元，成長20.8%。

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觀察本國銀行在海外市場獲利情形，獲利最多的前7大市場分別為香港204.9億元、大陸37.8億元、美國34.4億元、日本26.1億元、新加坡20.2億元、越南16.1億元、柬埔寨8.7億元，另外歐洲地區則來到6.4億，較去年的4.1億元，增加2.3億元。

至於政府積極推動的新南向，金管會統計指出，本國銀行海外分支機構今年前6月在新南向18國整體獲利達66.4億元，較去年同期的37.9億元，增加75.2%，成為上半年成長幅度最大的地區。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，受到國銀在新加坡當地踩雷，去年上半年稅前獲利僅5.6億元，今年上半年則攀升到20.2億元，一口氣成長260%，而越南及柬埔寨則分別因金融資產價值提高與放款增加，帶動整體新南向市場獲利成長。

至於美國獲利今年上半年達34.4億元，較去年同期的42.2億元，一口氣衰退18.5%，黃光熙指出，主要是人事事務費用影響所致。